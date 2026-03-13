En cada municipio un centro LIBRE para mujeres: Sheinbaum

Espacios de mujeres para mujeres donde convivir y desarrollarse. Este año se llegará a más de mil municipios. 983 millones de inversión

Regeneración, 13 de marzo de 2026. En el marco de las acciones por el Día Internacional de la Mujer, Sheinbaum definió como histórico que cada municipio del país tendrá un Centro LIBRE para las Mujeres.

Lo anterior a través de un enlace a las 32 entidades de la República desde Palacio Nacional este jueves.

Además las obras comenzando con más de mil en 2026, ya que se instalarán 323 espacios este año con una inversión de más de 983 millones 491 mil pesos.

Al tiempo que se indica se sumarán a los 678 que fueron abiertos en 2025.

Sheinbaum

“Los Centros LIBRES son espacios de mujeres para mujeres que estamos desarrollando en cada municipio del país, el objetivo es que cualquier mujer que tenga algún problema…

«.. o que desee desarrollarse o que sencillamente quiera estar con sus amigas, con sus vecinas en un espacio pueda tener distintas actividades».

Además, dijo, hay asesoría psicológica, jurídica, de distinto tipo y además ya hay una biblioteca en cada uno de los Centros LIBRES para hacer clubes de lectura.

«Es un proyecto que está teniendo mucho impacto en todo el país, sobre todo para las mujeres de todo el país, a lo largo y ancho, en todos los municipios…este año vamos a llegar a mil municipios…»

Y subrayó: (…) Es algo histórico para el país que cada municipio del país tenga un Centro Libre para las Mujeres”.

Lo anterior en Las Mañaneras del Pueblo.

Iniciativas

Cabe destacar que adelantó presentará una iniciativa en contra del feminicidio para que en todos los estados de la República se utilice una metodología para investigar ese delito.

En tanto que la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, recordó que los Centros LIBRE son resultado de la coordinación entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Detalló que en 2026 la inversión es de 983 millones 491 mil pesos –un incremento del 48.6 por ciento– para más de mil Centros LIBRE, este año, con lo que se alcanzará el 40 por ciento de la meta de 2 mil 478.

Todos los días trabajamos a favor de las mujeres. 👧🏻👩🏻👵🏻



Para nosotros, el presupuesto destinado a los Centros LIBRE – Casas Carmen Serdán 🏡💜 no tiene límites, guiados por la visión de nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein. 🫱🏼‍🫲🏼🇲🇽#PorAmorAPuebla#PensarEnGrande pic.twitter.com/yH1vXZ761e — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) March 13, 2026

Agregó que todos los Centros LIBRE contarán con una biblioteca, instalada en coordinación con el Fondo de Cultura Económica (FCE).

Abundó que habrá materiales que promueven igualdad, pensamiento crítico y participación comunitaria, así como lecturas de interés de las usuarias.

Puntualizó que hay 10 entidades en las que ya se tiene cobertura total en sus municipios.

Esto es, Sinaloa, Querétaro, Tabasco, Campeche, Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo, Colima y Baja California.

Al tiempo que en el caso de Michoacán, los Centros LIBRE abrirán sus puertas en abril como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Dicha obra, con una inversión de 101 millones 143 mil pesos.

Además en Tarímbaro, Jacona y Zamora se cuenta con consultorios médicos. Est en coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Dice

El portal de la presidencia destacó lo dicho desde el Centro LIBRE de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, Sara Castillo Martínez, Promotora de Redes Comunitarias y fomento al liderazgo de las mujeres.

Y es que destacó la importancia de organizar a las mujeres para que tengan redes de apoyo y puedan ejercer su liderazgo.

Mientras que, desde Xalapa, Veracruz, Cintia Cortés Carvajal, Promotora de los derechos de las mujeres, la autonomía y empoderamiento, señaló que estos espacios impulsan a las mujeres.

Esto, conociendo sus derechos a través de la Cartilla de las Mujeres, con la convicción de que el primer paso para hacerlos valer es conocerlos.

Testimonios

En el Centro LIBRE de Cancún, Quintana Roo, Ana Acosta Hernández, asesora jurídica y atención de las violencias, expuso la importancia de brindar orientación gratuita para las mujeres que lo necesitan.

Asimismo, Irma Villatoro Hernández, trabajadora social del cambio cultural y prevención de las violencias en el Centro LIBRE de Comitán, Chiapas. Y quien expresó que en este espacio están siempre en ayuda y favor de las mujeres.

🔥💜 Sexualidad sin tabúes. Cientos de mujeres se reunieron en el Monumento a la Revolución para participar en una clase masiva de educación sexual: información sobre menstruación digna, anticonceptivos, ITS… y también sobre placer y autocuidado.



Un espacio para aprender,… pic.twitter.com/QzenB1KgNU — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) March 13, 2026

Finalmente, Gabriela Olivares Pérez, asesora psicoemocional y promoción de salud de Chiautempan, Tlaxcala, destacó que las mujeres no están solas en sus procesos de sanación.

Destacó que por ello se da acompañamiento psicológico y terapéutico.