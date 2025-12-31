Alerta en 6 entidades por robo de gas cloro en Morelia

Acciones de búsqueda y prevención en Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Edomex y Guerrero. Cilindro gris 68kg serie 7107830Y

Regeneración, 31 de diciembre de 2025. Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de Protección Civil, emitió una alerta por robo de cilindro de gas cloro del organismo operador de agua en Morelia.

Esto, ya que su nivel de toxicidad es alto y puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel.

Cloro

Se trata de un alertamiento a las unidades de Protección Civil de los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero.

Mismas para implementar acciones preventivas de protección a la población.

«…, por el robo de un cilindro con gas cloro propiedad del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) del municipio de Morelia, Michoacán…

«…, que fue sustraído del pozo El Retiro, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva González, del mismo municipio».

Cabe destacar que Protección Civil indicó que las características del cilindro son las siguientes:

Por una parte, precisa que se trata de un contenedor con capacidad de 68 kilogramos y de color gris aluminio.

El cuál, además, es utilizado en el proceso de potabilización del agua, con número de serie 7107830Y, y con un nivel de contenido aproximado del 50% de su capacidad total.

Localiza

Al tiempo que se indica que para su localización se han implementado las siguientes medidas:

Esto es, policía estatal y municipal realizan recorridos por chatarreras, baldíos y negocios donde pudiera comercializarse el producto o el material del cilindro.

Además, con el apoyo de la Guardia Nacional se harán revisiones en carreteras que cruzan la entidad.

Se notifica a través de correo electrónico «a las Unidades de Protección Civil de las Entidades Federativas donde podría llegar a localizarse el cilindro».

A través de medios de comunicación «y redes sociales se lleva a cabo la difusión de las características del cilindro y de los números telefónicos de emergencia».

Solicita

Asimismo, se exhorta a las unidades de Protección Civil estatales a tomar las siguientes acciones:

«Solicitar a la ciudadanía que en caso de localizar el cilindro no lo manipule, se aleje de inmediato del mismo y de aviso a las autoridades».

«Notificar el hallazgo al número de emergencias 911 o al 443 369 7221 de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos de Morelia; 44 32 77 00 89 Ing. Rogelio Ortiz Chávez«.

Dicho funcionario, Supervisor de Cloración OOAPAS.

También al teléfono 44 32 30 15 78 con el Dr. Francisco Ung Medina, Departamento de Potabilización Ooapas.

Implementar las medidas señaladas en la GUÍA 124 de la Guía de Respuesta en caso de Emergencia (GRE).