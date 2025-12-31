Rehabilitación el puente Antonio Dovalí, primer atirantado del país

Puente de más de un kilómetro sobre el río Coatzacoalcos. Sustituirán 68 tirantes. Sistema de alertas y monitoreo de comportamiento estructural

Regeneración, 30 de diciembre de 2025. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México rehabilita el puente “Antonio Dovalí Jaime”, el primero atirantado del país.

Mismo, construido hace 40 años y que se ubica en Minatitlán, Veracruz.

La modernización de esta estructura detonará la actividad económica y turística de esa región, así como de Ixhuatlán del Sureste y Cosoleacaque, en beneficio de miles de personas.

Puente

Las labores de mantenimiento tienen el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios a lo largo de poco más de un kilómetro sobre el Río Coatzacoalcos.

Obras en las que serán sustituidos 68 tirantes por otros de acero de presfuerzo de alta resistencia y durabilidad.

La primera etapa consiste en la sustitución de seis tirantes, además, se instala un sistema para la detección de alertas y monitoreo del comportamiento estructural del puente.

El puente tiene cuatro carriles de circulación y registra un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 23 mil 720 vehículos; la obra de rehabilitación ha generado 750 empleos.

El puente “Antonio Dovalí Jaime” inició operaciones el 1 de septiembre de 1984.

Progreso

De manera subrayada se insiste en que es considerado como uno de los 10 más importantes del mundo por su contribución al progreso económico, social y turístico.

En 2025, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte invirtió 2 mil 105 millones de pesos en la remodelación de 135 puentes; estas obras generaron 5 mil 473 empleos.

El puente de Ing. Anonio Dovalí Jaime está ubicado entre los municipios de Minatitlán e Ixhuatlán, que comunica a Veracruz y Tabasco.

En el año 2010 se llevó a cabo un mantenimiento mayor y después, pruebas de carga (estáticas y dinámicas), herramienta fundamental para la evaluación de su capacidad y seguridad estructural.

Conocido también como puente Coatzacoalcos II, debido a que cruza el río del mismo nombre.

Es un puente con con una longitud de 1.170 metros con un claro principal de 288 metros y un espacio libre vertical en la parte del canal de navegación hacia Minatitlán.

Por otro lado, esta obra tiene 15 apoyos y 14 tramos de diferentes claros; su estructura principal tiene 512 metros de longitud.

Datos

Además, la superestructura es concreto pre reforzado en sección tipo cajón.

E incluso, con peralte de tres metros y un ancho total de 18 metros para alojar cuatro carriles de circulación.

Asimismo, banquetas laterales para peatones; la subestructura la constituyen dos estribos de concreto reforzados y 13 pilas del mismo material de sección rectangular.

Y es que parte integral de la obra, constituye el libramiento Minatitlán- Coatzacoalcos. Con longitud de 33.2 kilómetros; 16.2 kilómetros corresponde a la margen derecha y el resto a la izquierda.

Con una sección de 22.50 metros para alojar la circulación en cada sentido.