Más de 200 mil personas recibirán Año Nuevo en Reforma

Año Nuevo con Fiesta Electrónica más Grande del Mundo, en Paseo de la Reforma, CDMX. Mejor movilidad y seguridad. Diversión: Jefa Clara

Regeneración, 31 de diciembre de 2025. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada informó que se espera la asistencia de más de 200 mil personas para recibir el Año Nuevo.

Esto, con la Fiesta Electrónica más Grande del Mundo, que se llevará a cabo en Paseo de la Reforma.

Además, dijo que se implementarán acciones para garantizar un ambiente seguro y divertido para todas y todos los participantes.

Reforma

Cabe destacar que la Jefa Clara en conferencia de prensa, destacó que debido al cambio de escenario se prevé una mayor fluidez en la movilidad del público.

E incluso, se evitará la presencia de comercio ambulante que pudiera obstaculizar el libre tránsito.

“Mañana esperamos a la población a disfrutar, a despedir 2025 y a recibir el Año Nuevo.

Cerramos el año trabajando por lo más importante: la seguridad de la gente.



Hoy realizamos el último Gabinete de Seguridad del año, evaluando resultados y ajustando estrategias con coordinación total entre instituciones.



Este 2025 avanzamos con más prevención y presencia en… pic.twitter.com/J2PFuntE3O — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 31, 2025

«Es una fiesta de las más importantes que vamos a tener. (…) Hay que recordar que el año pasado teníamos la romería de Reforma. Este año no tenemos la romería de Reforma.

«Esa es una gran diferencia, porque estaban llenos los tramos de Reforma, pegado al Ángel con las carpa, eso impedía justamente la movilidad de la gente”, señaló la mandataria capitalina.

Extra

Sobre el tema, el secretario de Gobierno, César Cravioto la coordinación con las Secretarías de Seguridad, Consejería Jurídica y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

Esto, a fin de salvaguardar a las y los asistentes, cuyo número se calcula que será mayor que el año pasado.

Hoy regresan a casa 60 familias que nunca debieron perderla. Entregamos viviendas en San Antonio Abad 39, cumpliendo un compromiso con quienes resultaron afectados por el sismo de 2017.



Esta la Ciudad de México la vivienda es un derecho, no una mercancía, por eso entregamos… pic.twitter.com/O4B2G3a9WJ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 30, 2025

“Va a ser extraordinario. Creo que va a superar lo del año pasado de Polymarchs y nos estamos organizando para cuidar varias cosas”, expresó.

El funcionario añadió que se cuidará que sea un evento libre de violencia, principalmente en la zona de Reforma.

Además que no haya personas vendiendo comida que se prepare mediante la utilización de tanques de gas o freidoras que pudieran poner en riesgo a la gente.

Evitar, asimismo se comercialice alcohol en la vía pública, o pasado el horario permitido en el caso de los establecimientos que lo tengan autorizado.

Groguis

🎧✨ Este 31 de diciembre, Paseo de la Reforma se convierte en la pista de baile más grande del mundo. Te invitamos a recibir el Año Nuevo al pie del Ángel de la Independencia con la "Fiesta Electrónica Más Grande del Mundo" desde las 18:00 horas. 🤩



💃🕺 Luces, láseres,… pic.twitter.com/6LalNYf8O1 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 30, 2025

«Tal es el caso de las tiendas de conveniencia, que no pueden vender después de las 22:00 horas, y los restaurantes, según los permisos que tengan cada uno», aclaró.

“Tenemos todo un operativo, insisto, organizado con estas dependencias del Gobierno de la Ciudad: Secretaría de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Consejería Jurídica, INVEA y Protección Civil…

«…; vamos a estar muy atentos, para que sea una fiesta de luces y de buena música electrónica”, destacó el secretario».