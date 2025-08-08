Alerta sísmica a 80 millones de celulares: Protección Civil

Segundo Simulacro Nacional, 19 de septiembre, en las 32 entidades federativas. Nuevo alertamiento vía celular: Protección Civil

Regeneración, 7 de agosto de 2025. Protección Civil de México reveló un nuevo sistema de alerta por medio del celular, al dar a conocer el Segundo Simulacro Nacional del próximo 19 de septiembre.

Y es que se subraya en redes que dicho mensaje de alertamiento llegará a más de 80 millones de celulares.

Más de 80 millones de celulares, recibirán la alerta acompañada de un sonido para identificar la emergencia indicó Protección Civil.

Lo anterior al exponer el Segundo Simulacro Nacional con lo que se busca prevenir a la población ante cualquier desastre natural.

⚠️@SEMAR_mx informa cierres de puertos como medida preventiva ante la Tormenta Tropical Ivo:



🌊Océano Pacífico🌊



⛴️ – Embarcaciones mayores:

•Michoacán: Lázaro Cárdenas.



⛵ – Embarcaciones menores:

•Jalisco: Barra de Navidad.

•Colima: Manzanillo.

•Michoacán: Lázaro… pic.twitter.com/FL3fZFnxP1 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 7, 2025

Todo ello, anunció la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa.

Protección

Cabe destacar que en rueda de prensa señaló que en este ejercicio de prueba participarán las 32 entidades federativas de México.

Y, quienes recibirán un mensaje de texto con la leyenda:

«ESTO ES UN SIMULACRO, este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México».

Cabe destacar que la funcionaria dijo que a partir de esa fecha, se prevé que quede ya establecido de forma definitiva este sistema de anuncios preventivos.

Los cuales emitirán alertamientos por casos de huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios forestales o «al algún otro evento influenciado por la actividad humana».

Asimismo, dijo que en un futuro, se pretende que estos avisos se puedan focalizar por municipios o estados de acuerdo a la emergencia que se presente.

Modelo Civil

«El alertamiento vía celular se podría aplicar por regiones, entidad federativa, municipio o zonas determinadas…»

«…, dependiendo del tipo de emergencia que se quiera alertar a la población, es decir, es un sistema que podemos utilizar para situaciones críticas, focalizadas o generalizadas».

Así dijo Laura Velázquez Alzúa, de Protección Civil.

Se indica además que lo anterior en el marco del Segundo Simulacro Nacional que este 2025 tendrá como epicentro el municipio de Lázaro Cárdenas, ubicado en la Costa de Michoacán.

El cual tendrá una magnitud simulada de 8.1 y que tendría efectos hipotéticos en los estados de Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca y, Morelos.

Además del Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Muchas alertas

📢 ¡Este 19 de septiembre haremos historia!



En el #SegundoSimulacroNacional2025 se activará por primera vez en todo México el Sistema de Alertamiento por Telefonía Celular ⚠️📱.

Podrás recibir un mensaje directo en tu celular.



🕛 12:00 h (hora centro)

📲 Regístrate:… pic.twitter.com/vGvltQouwI — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 7, 2025

Junto a la alerta que se emitirá por telefonía móvil, también sonarán un total de 14 mil 491 altavoces.

Los cuales se encuentran instalados en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala.

Internacional

Por otra parte, la funcionaria aclaró que esta nueva tecnología no desplazará a las alertas que se dan por megáfonos, televisión, radio y otros medios.

🌊 De acuerdo con el pronóstico de @conagua_clima, la #TormentaTropical #Ivo no tocará tierra. Se localiza a 115 km al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Mich., y a 805 km al sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. Presenta vientos de 65 km/h y rachas de 85 km/h. pic.twitter.com/1RuDNDOFIt — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 7, 2025

Mas bien, argumentó, llegará a complementar los recursos de prevención para garantizar una pronta actuación.

Lo cual, subrayó, pondrá a México al nivel de otros países como Japón, Estados Unidos, Canadá, Chile y Corea del Sur que tienen protocolos de emergencias muy avanzados.