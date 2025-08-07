Jueza absuelve a la Mojón presunta líder del Cártel del Noreste

Jueza de Tamaulipas absolvió a Carmen Monsiváis de asociación delictuosa y homicidio calificado. Sobrina de los hermanos Treviño

Regeneración, 7 de agosto de 2025. En redes destacan que una jueza de control de Tamaulipas ordenó la liberación de Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, alias la Mojón, presunta líder del Cártel del Noreste.

Se trata de la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas, del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas.

Jueza

Cabe destacar que se absuelve a Monsiváis Treviño por los delitos de asociación delictuosa, contra servidores públicos y homicidio calificado.

Además, la resolución contenida en la en la causa penal CP0004/2018, notificada por el jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa de la Sala de Audiencias en Ciudad Victoria, Pedro Venegas.

La Mojón es señalada por las autoridades federales como sobrina de los hermanos Treviño Morales.

Esto es, Miguel, alias el Z-40, y Óscar Omar conocido como el Z-42, líderes y fundadores del Cártel de Los Zetas.

Los cuales como se sabe que actualmente se encuentran en una cárcel de los Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.

También es señalada como responsable del ataque en contra de personal de custodia del Centro Federal de Readaptación Social 16.

Esto es, en hechos ocurridos el 10 de mayo de 2019, en donde murieron un total de cinco custodios.

Detenida

La presunta líder del Cártel del Noreste fue detenida en enero del 2018 en Nuevo Laredo, señalada por el asesinato de Ricardo Martínez Chávez.

El cual era en ese tiempo coordinador regional de la Procuraduría de Tamaulipas, además de sus escoltas y dos funcionarios.

Sin embargo la jueza federal otorgó la libertad absolutoria tras considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron insuficientes para acreditar su responsabilidad penal.

La mujer, detenida en 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, enfrentaba cargos por delincuencia organizada, secuestro, y narcotráfico.

Todo ello, en el marco de una operación coordinada entre la Marina y la Guardia Nacional.

Y es que según informes de inteligencia, La Mojón habría asumido un rol clave en las operaciones del Cártel del Noroeste tras la fragmentación de Los Zetas.

Sin embargo, la jueza señaló carencia de solidez jurídica de la acusación y que se basaban en declaraciones de testigos protegidos sin corroboración material.

Lo cual dijo, violaba el principio de presunción de inocencia.

Datos

“La Mojón” fue detenida en enero de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin embargo la mantuvieron recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 (Cefereso 16), en Morelos.

Esto, debido a su alto nivel de peligrosidad, de acuerdo con las autoridades.

Además, ya dentro del penal de Morelos, el 10 de mayo de 2019, fue acusada de organizar la agresión y ejecución de cinco custodios del Cefereso 16.

Sin embargo, la jueza consideró que no había elementos suficientes para probar su responsabilidad penal en estos delitos.