Tras las rejas prestamistas que mataron a niño por mil pesos

Edomex, Los Reyes La Paz, Fernandito de 5 años retenido por prestamistas «en garantía». Hayan sus restos. Acusados en penal Neza Bordo

Regeneración, 7 de agosto de 2025. A Fernandito, un niño de cinco años de edad se le encontró muerto en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, en el municipio Los Reyes La Paz, Estado de México.

Y es que prestamistas se lo habían llevado como garantía por un préstamo que su madre tenían por mil pesos y que no habían podido pagar.

Prestamistas

En redes se destaca que el 28 de julio acreedores se presentaron al domicilio donde residía el niño Fernando con su mamá.

Sin embargo, como la madre no contaba con el dinero por lo que los prestamistas se llevaron al niño en garantía hasta que la deuda fuera saldada.

Qué doloroso el caso de Fernandito, el niño de 5 años que presuntos prestamistas lo secuestraron como garantía por una deuda de mil pesos. El cuerpo lo encontraron en el municipio de La Paz, en Edomex. pic.twitter.com/99LB0H28Rb — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) August 8, 2025

Tras varios días sin su hijo, la mujer acudió ante la Fiscalía y la policía se ingresó al inmueble el pasado 4 de agosto.

Esto, donde mantenían al menor; sin embargo lo encontraron dentro de un costal y su cuerpo ya estaba en estado de descomposición.

Además, la Fiscalía aseguró la propiedad en donde se detuvo a tres personas.

Sin protección

Cabe destacar que la defensa de la madre acusa que no fueron atendidas sus denuncias en primer instancia sino hasta días después.

Sin embargo, las condolencias no se hicieron esperar.

“La presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez, comparte la indignación y rechazo que siente la ciudadanía ante estos actos y manifiesta su solidaridad y empatía con la familia”.

Destacó que el ayuntamiento dará seguimiento al caso, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Además brindará atención a la familia, así como seguimiento jurídico y social.

Relato

Fernandito, se llamó en vida el menor en tanto su madre se llama Marcelina.

«Él era un niño cariñoso, no tenía la culpa de nada de lo que pasó”, expresó con dolor en entrevista a Excélsior.

Y es que se cuenta que la abogada de la familia, Fabiola Villa, explicó que, presuntamente, el menor murió dos días después de haber sido llevado del lado de su madre, el pasado 28 de julio.

Reiteró que su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición.

Sin embargo, se narra que desde el dia del secuestro Marcelina, quien tiene dificultades del habla, comenzó a pedir ayuda.

Acudió al DIF municipal y a las fiscalías regionales de La Paz y Nezahualcóyotl, pero no recibió auxilio alguno.

Fue hasta que llegó a la oficina de Ciudad Mujeres —una unidad de atención integral para mujeres— que su caso fue atendido.

Sin embargo, de acuerdo con los primeros reportes, el menor habría sido asesinado dos días después de haber sido sustraído de su hogar y presentaba huellas de maltrato.

Prestamistas agresores

«Fueron varias agresiones, múltiples golpes. Incluso se detectó el uso de un objeto similar a un martillo»… «un acto de mucha saña por parte de esas personas”, denunció Fabiola Villa.

«Hoy hay indignación, ya que Marcelina solicitó ayuda desde el primer momento, pero nadie la escuchó».

«Fue al DIF, a la Fiscalía Regional de Los Reyes La Paz. Ella andaba buscando quién la ayudara para recuperar al niño».

Seguidamente, la abogada dijo que siempre le cerraron las puertas.

«La única que la escuchó fue Género de aquí (Ciudad Mujeres), y así comenzaron las indagatorias que llevaron al hallazgo del menor”, relató Villa.

Finalmente se indica que será este viernes cuando se determine la situación legal de los tres detenidos, quienes se encuentran en el penal Neza-Bordo.