Alertan por crisis global de biodiversidad, 48 mil especies peligran

Más de un cuarto de las especies enfrenta peligro de extinción. El 61% de las aves han reducido su población en los últimos años

Regeneración, 13 de octubre 2025– El último informe de la UICN revela que más de 48 mil especies en todo el mundo están amenazadas de extinción, evidenciando el impacto del calentamiento global y la degradación de los hábitats.

Lista Roja

La nueva actualización de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), revela cifras alarmantes sobre el estado de la biodiversidad mundial en 2025.

Más de un cuarto de los animales, plantas y hongos evaluados se encuentran en riesgo de desaparecer, una advertencia clara de la profunda crisis ecológica que atraviesa el planeta.

La deforestación, el avance indiscriminado de los campos de cultivo y el cambio climático han dejado su huella en todas las especies aviares.

Hasta el punto que el 61% de ellas han visto su reducida su población.

Base de datos

Según la base de datos de la UICN, 172.620 especies han sido evaluadas, de las cuales 48.646 están amenazadas de extinción, el 28% del total.

Entre los animales, la situación es especialmente preocupante entre los anfibios (44%), tiburones y rayas (38%), crustáceos (28%) y reptiles (21%).

Mientras que las plantas cícadas, como las palmeras, son la especie más amenazada (71%).

Los datos entre las aves no dejan de ser alarmantes:

Si bien el 11% de todas las especies se encuentran amenazadas, el 61% del total han registrado descensos en todo el mundo, un 17% más que hace nueve años.

Crisis de biodiversidad

“El hecho de que tres de cada cinco especies de aves del mundo tengan poblaciones en declive muestra cuán profunda se ha vuelto la crisis de la biodiversidad.

Y cuán urgente es que los gobiernos tomen las medidas a las que se han comprometido en virtud de múltiples convenciones y acuerdos”, dijo el doctor Ian Burfield.

Él es el coordinador científico global de BirdLife, quien ayudó a supervisar la evaluación.

Esta información, considerada la más autorizada a nivel global, refleja un desequilibrio natural creciente y un deterioro sostenido de los ecosistemas.

Fauna ártica

El informe destaca que el calentamiento global, está provocando la pérdida acelerada del hielo marino, lo que impacta directamente a la fauna del Polo Norte.

La foca con capucha ha pasado a ser considerada una especie en peligro, mientras que la foca barbuda y la foca arpa fueron clasificadas como casi amenazadas.

La desaparición del hielo afecta también a nutrias marinas y osos polares, alterando la cadena alimentaria del Ártico y poniendo en riesgo el frágil equilibrio del ecosistema polar.

Los expertos subrayan que proteger estas especies equivale a resguardar el entorno ártico, esencial para la estabilidad climática del planeta.

Aves

En el caso de las aves, el panorama tampoco es alentador.

El informe señala que el 61% de las especies de aves está en declive, una cifra que en 2016 alcanzaba el 44%.

La principal causa es la degradación y fragmentación de hábitats debido a la agricultura intensiva y la tala.

Ambos son factores que amenazan a especies vitales como los cálaos, fundamentales para la salud de los ecosistemas tropicales.

Las aves desempeñan un papel crucial en la dispersión de semillas y el control de plagas, contribuyendo a mantener el equilibrio ecológico.

Algunas especies pueden dispersar hasta 12.700 semillas por kilómetro al día, facilitando la regeneración natural de los bosques y la diversidad biológica.

Tortuga verde

Pese a las cifras negativas, el informe también ofrece un signo de esperanza.

La tortuga verde, gracias a décadas de esfuerzos internacionales de conservación, ha aumentado sus poblaciones en un 28% desde los años 70 y ahora está catalogada como de menor preocupación.

Sin embargo, la pérdida de hábitat y el cambio climático continúan siendo amenazas latentes.

Durante el Congreso Mundial de Conservación, líderes, científicos y representantes de pueblos indígenas debatieron nuevas estrategias para proteger la naturaleza y fortalecer la gestión ambiental.

La UICN destacó que la Lista Roja sigue siendo una herramienta esencial para orientar recursos y definir acciones de alto impacto en materia de conservación.