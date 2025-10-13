Sudáfrica: 42 muertos hasta ahora en accidente de autobús

49 personas fueron trasladadas a diversos hospitales en Louis Trichardt. No se ha determinado la causa exacta del accidente

Regeneración, 13 de octubre 2025– Al menos 42 personas murieron en un accidente de autobús en el norte de Sudáfrica, informaron autoridades. Ocurrió el domingo en la autopista N1 cerca de la ciudad de Louis Trichardt, a unos 400 kilómetros al norte de la capital, Pretoria.

Bus Crash Kills Dozens in South African Mountains; Investigation Launched



A tragic bus accident in the mountains of South Africa claimed at least 42 lives, prompting an immediate government investigation.



The mass casualty event renews concerns over road safety and… pic.twitter.com/tvMv1mKmMP — Socio Memo (@sociomemos) October 13, 2025

Accidente

El accidente tuvo lugar en la carretera N1, cerca de Makhado, en la provincia de Limpopo, según el escrito, muchos de los viajeros eran ciudadanos de Zimbabue y Malaui.

Se dirigían a sus países de origen desde la ciudad de Gqeberha, en Cabo Oriental.

Simon Zwane, portavoz de la Corporación de Gestión del Tráfico Vial, dijo al medio de comunicación sudafricano News24 que las autoridades habían confirmado 42 muertes.

Según el Departamento (Ministerio) de Transporte, los fallecidos son 35 adultos —18 mujeres y 17 hombres—, además de siete menores de edad.

«Otras 49 personas fueron trasladadas a diversos hospitales en Louis Trichardt. No se ha determinado la causa exacta del accidente.

Investigaciones

Las investigaciones continúan», señaló el portavoz de RTMC, Simon Zwane, citado por medios locales.

El autobús se salió de la carretera en un empinado puerto de montaña y se precipitó en un terraplén, dijo el gobierno provincial.

«Es una tragedia tanto para Sudáfrica como para nuestros Estados hermanos de Zimbabue y Malaui», dijo Ramaphosa.

Imágenes difundidas por las autoridades mostraban el autobús azul volcado boca abajo en el terraplén.

Autobús

El autobús viajaba desde el Cabo Oriental de Sudáfrica, en el sur del país, dijeron las autoridades.

El gobierno provincial de Limpopo dijo en un comunicado que el autobús llevaba a ciudadanos de Zimbabue y Malaui.

La jefa de gobierno de la provincia de Limpopo, Phophi Ramathuba, quien tiene previsto visitar el lugar del siniestro, envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

«Esta es una tragedia desgarradora. La pérdida de tantas vidas en un solo incidente es indescriptible», añadió Ramathuba.