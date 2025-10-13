Premio Nobel de Química 2025 es refugiado palestino

Crear armazones metalorgánicos: estructuras capaces de recoger agua o guardar hidrógeno, el motivo del galardón Nobel

Regeneración, 13 de octubre 2025– El Premio Nobel de Química 2025 es para los científicos Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi. Este último conversó con el Comité del Premio Nobel sobre sus inicios en la ciencia siendo un refugiado palestino en Jordania.

Omar M. Yaghi

Según explicó el Comité del Premio Nobel, los tres científicos merecedores del Premio Nobel de Química 2025 son responsables de haber creado armazones metalorgánicos.

Estas moléculas crean estructuras con grandes espacios vacíos en su interior, que son capaces de recoger agua en el desierto o guardar hidrógeno.

Además de ser un nuevo campo de la Química, este invento posibilita obtener agua en sitios golpeados por la sequía o guardar materiales peligrosos.

En entrevista con el Comité del Premio Nobel, mientras esperaba un avión, Omar M. Yaghi abundó sobre lo que la ciencia le permitió a él de forma personal.

Refugiado

Omar M. Yaghi nació en 1965 en Jordania, hijo de dos refugiados palestinos provenientes de Gaza.

El futuro Premio Nobel dejó Jordania a los 15 años y llegó como migrante a Estados Unidos.

Se educó inicialmente en el Hudson Valley Community College y después continuó con su formación en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany.

Sobre su familia, el científico palestino-jordano-estadounidense explicó:

Crecí en un hogar muy humilde. Éramos una docena en una pequeña habitación, compartiéndola con el ganado que criábamos.

Nací en una familia de refugiados. Mi padre apenas terminó el sexto grado y mi madre no podía leer ni escribir.

Gran fuerza igualadora

El ahora Premio Nobel de Química 2025 señaló que la ciencia es la “fuerza igualadora” que le permitió trascender su situación. Al respecto, Omar M. Yaghi dijo:

Ha sido un viaje y la ciencia me permitió hacerlo. La ciencia es la gran fuerza igualadora del mundo.

El químico también señaló que, en su experiencia, la gente talentosa existe en todo el mundo, sin importar la geografía:

La gente inteligente, talentosa y hábil existe en todas partes. Por eso deberíamos concentrarnos en liberar su potencial.

Entrevista

Hacia el final de la entrevista Omar M. Yaghi señaló que desde muy joven se enamoró de la “belleza de las moléculas”.

Siendo un niño, tuvo la oportunidad de entrar a una biblioteca y encontrar el diagrama de una molécula en un libro. Aquel encuentro marcó su vocación de por vida:

Desde el principio estaba interesado en la belleza de las moléculas. Cuando tenía diez años fui a la biblioteca y abrí un libro y encontré una molécula.

Desde entonces elegí problemas basados en la belleza de las moléculas.