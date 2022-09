Alfredo Adame recibió golpiza afuera de su casa en CDMX; detienen a los atacantes

Según los reportes Alfredo Adame recibió una golpiza por parte de dos hombres la mañana de este miércoles 28 de septiembre cuando se encontraba platicando con algunos vecinos

Regeneración 28 septiembre 2022. El actor Alfredo Adame sufrió graves heridas luego de le dieran una golpiza afuera de su casa al sur de la Ciudad de México.

Según los reportes Alfredo Adame fue golpeado por dos hombres la mañana de este miércoles 28 de septiembre cuando se encontraba platicando con algunos vecinos.

Durante una entrevista en Venga la Alegría el actor denunció la agresión que sufrió y aseguró que ya se encuentra realizando la denuncia correspondiente.

Además, explicó que el asunto fue un daño colateral de una fuerte movilización policiaca que hubo en los alrededores de su casa ocasionado por un homicidio.

De acuerdo con Adame sufrió heridas de consideración pues tenia abierta la ceja y cree que podría tener desprendida la retina pues no tiene visibilidad en uno de sus ojos.

Alfredo Adame contó que fue a arreglar una llanta atrás del Reclusorio Sur y escuchó que pasaron muchas patrullas y sirenas.

Cuando llegó a su casa en la esquina había mucha gente y un cuerpo tirado, así que metió su carro y salió a preguntarle a un vecino qué había pasado.

Su vecino le dijo que al parecer habían matado a un policía pues iban persiguiendo a alguien.

Posteriormente, cuando Adame iba a entrar a su casa un hombre en un coche llegó con una mujer herida diciendo ‘mataron a mi hermano y a mi mujer los quisieron matar’ .

“El cuate se acercó muy muy cerca de mí y le dije ‘¿oye qué te paso? ¿te puedo ayudar en algo?’ y me dice ‘lárgate de aquí hijo de la chin…’ y me tira un trancazo”, contó Adame.

Ante ello, Adame intercambió algunos golpes con el hombre pero otro hombre lo atacó por la espalda.

“Llegó uno por atrás, cobarde, estaba con él y me avienta un puñetazo, un campanazo que me rompió seguramente la retina, tengo una herida en la ceja de 6 u 8 puntadas y seguramente la retina me la desprendió”, narró el actor.