Aligátor Alcatraz, jueza por desmantelar e impedir nuevos reclusos

Ecologistas y tribu Miccosukee lograron que jueza prohibiera obras adicionales. En 60 días instalaciones deben ser desmanteladas

Regeneración, 22 de agosto de 2025. Una jueza federal ordenó que el remoto campo de detención de migrantes en los Everglades, en Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”, deje de recibir nuevos detenidos.

Además dispuso se retire la infraestructura adicional agregada al sitio.

La orden judicial preliminar fue emitida después de que grupos ambientalistas y una tribu nativa americana presentaran una demanda federal.

Lo anterior, preocupados por el impacto que la instalación tendría en esta zona ambientalmente sensible.

La orden establece que no se trasladen nuevos detenidos al lugar, más allá de los que ya se encuentran actualmente en la instalación.

Retiro de instalaciones

La jueza Kathleen Williams también dice debe retirarse la iluminación, las cercas y “todos los generadores, gas, aguas residuales y otros recipientes para desechos y residuos que se instalaron para apoyar este proyecto”.

Y los cuales están agregados al Aeropuerto de Capacitación y Transición de Collier Dade.

Dichas acciones en 60 días posteriores a la orden, lo que efectivamente cierra la instalación.

En lo profundo de los humedales de los Everglades, “Alligator Alcatraz” ha estado envuelto en controversia desde el principio.

Legisladores que recorrieron el sitio describieron a cientos de inmigrantes confinados en jaulas bajo un calor sofocante, plagas de insectos y comidas escasas.

Además, la jueza Williams escribió que “el Tribunal se basa en la reducción programática de la población del campamento en los próximos sesenta días”.

También han persistido las dudas sobre quién está a cargo de “Alligator Alcatraz”, si es el Gobierno federal o el estado de Florida.

EE.UU

Florida afirma que opera el campo de detención temporal bajo acuerdos entre agencias estatales y locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

Pero en lo que respecta a las operaciones diarias en la instalación y a las decisiones sobre quién es detenido allí, funcionarios federales han dicho que el estado está a cargo.

Los críticos argumentan que la falta de claridad sobre la responsabilidad final de la instalación genera preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la supervisión.

La instalación está rodeada por el Parque Nacional Everglades, la Reserva Nacional Big Cypress y las tierras tribales de la Tribu Miccosukee de Indios de Florida, uno de los demandantes en el caso.

El centro de detención, construido apresuradamente, se encuentra a poco más de una hora en automóvil al oeste de Miami.

Durante una visita a la instalación antes de su apertura, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, recalcó que la instalación era tanto temporal como necesaria.

Y es que dijo que eras para aliviar la carga sobre las agencias policiales y cárceles del estado, que, según él, estaban experimentando un aumento de inmigrantes.

Está construido sobre una pista de aterrizaje y consta de remolques de FEMA reutilizados y carpas, rodeados por una cerca.

Esta demanda contra la instalación es una de dos que avanzan en el sistema judicial federal. Una segunda demanda se centra en el acceso legal para los detenidos en la instalación.

Cruel

“Fue cruel, descuidado y destructivo desde el principio y nunca debió construirse”, dijo en X Frederica Wilson, demócrata de Florida quien representa al distrito 24 del sur de Florida.

“Me alegra que cierre. ¡Y no debemos repetir los errores cometidos en estas instalaciones en ningún otro lugar!”

El estado de Florida, por su parte, ha indicado que apelará el fallo del juez.

En respuesta a la solicitud de comentarios de CNN, Alex Lanfranconi, director de comunicaciones del gobernador de Florida, Ron DeSantis, se limitó a responder:

“Las deportaciones continuarán hasta que mejore la moral”.