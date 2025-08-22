Declarada hambruna en Gaza, fracaso de la humanidad

30% de la población de Gaza enfrenta el nivel más alto de inseguridad alimentaria, otro 50% en emergencia encaminado al nivel de catástrofe

Regeneración, 22 de agosto de 2025. Especialistas asociados a la Organización de Naciones Unidas declararon el más grave nivel de inseguridad alimentaria en Gaza: El catastrófico.

La población palestina enfrenta una hambruna después de 22 meses de guerra de Israel en su territorio.

Gaza

Se trata del organismo mundial de vigilancia del hambre que indica además que la hambruna se extiende en la ciudad de Gaza y sus alrededores.

La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) había advertido previamente que Gaza estaba al borde de la hambruna.

Sin embargo, ahora declara por primera vez formalmente la catástrofe tras la nueva ofensiva israelí, el aumento del desplazamiento y semanas de bloqueo total israelí del territorio.

El IPC advierte que la hambruna se extenderá a otras zonas de Gaza si no se hace nada para detener la guerra de Israel y aumentar la ayuda humanitaria.

Conclusiones del informe

La principal conclusión es que la hambruna ya no es una amenaza para Gaza; ahora es una realidad.

El IPC afirma que más de 500 mil personas en la Franja de Gaza se enfrentan ahora a «condiciones catastróficas».

Esto es, el nivel más alto en su clasificación de inseguridad alimentaria, «caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte».

El IPC halló que el 30 % de la población se enfrenta a condiciones catastróficas, y el 50 % a una emergencia, el nivel inferior.

Se cree que las condiciones en la Gobernación de Gaza Norte son «tan graves, o incluso peores, que en la Gobernación de Gaza».

Sin embargo el IPC no puede clasificar la zona debido a la escasez de datos.

El IPC también proyecta que la hambruna también estará presente en las gobernaciones de Deir el-Balah y Khan Younis para finales de septiembre.

El IPC ya determina que el 25% y el 20% de la población de dichas gobernaciones, respectivamente, ya se encuentra en situación de catástrofe de nivel 5.

Añade que 132mil niños entre cinco y seis años de edad sufrirán desnutrición aguda antes de junio del próximo año.

Así como 55 mil mujeres embarazadas y lactantes y 25 mil bebés que necesitarán apoyo nutricional urgente.

Rafah, la gobernación más meridional de Gaza, no fue analizada por el IPC porque ha quedado en gran parte despoblada de palestinos como resultado de las operaciones militares israelíes.

La CIF clasifica la inseguridad alimentaria en cinco etapas, siendo la «catástrofe» la más grave.

Se considera catástrofe cuando «los hogares experimentan una escasez extrema de alimentos o no pueden satisfacer otras necesidades básicas.

Esto, incluso después de haber empleado todas las estrategias de afrontamiento».

Además, en una catástrofe de nivel 5, “son evidentes el hambre, la muerte, la indigencia y una desnutrición aguda extremadamente crítica”.

Causas

El IPC atribuye la culpa a cuatro factores que, según él, son “causados por el hombre”: Conflicto, desplazamiento, acceso restringido y colapso del sistema alimentario.

La guerra de Israel en Gaza ya ha matado a más de 62 mil palestinos en los 22 meses transcurridos desde su inicio.

Asimismo, el IPC señala que las muertes y los heridos aumentaron drásticamente en julio, con un promedio de 119 muertes diarias, casi el doble del promedio del mes anterior.

Las continuas ofensivas de Israel han provocado numerosos desplazamientos de la población de Gaza.

El IPC informa que 1,9 millones de personas han sido desplazadas más de una vez desde el inicio de la guerra.

Los constantes traslados y la falta de alojamiento seguro han contribuido al deterioro de la seguridad alimentaria de Gaza.

Junto con la destrucción o inaccesibilidad del 98 % de las tierras de cultivo de Gaza y la prohibición de la pesca.

Encima, Israel impuso un bloqueo total al suministro de alimentos y otros bienes, como agua, medicamentos y combustible, a Gaza a mediados de marzo.

Desde entonces, ha levantado el bloqueo total, pero persisten severas restricciones a las importaciones.

Determinación

El CIF es reconocido como la principal herramienta que utilizan la comunidad internacional y la ONU para determinar los niveles de inseguridad alimentaria en todo el mundo.

Los datos que proporciona el IPC son vitales para prevenir futuras crisis alimentarias y la hambruna.

También pueden movilizar a la comunidad internacional para actuar con la suficiente antelación para detener la hambruna o ponerle fin una vez que esta haya comenzado.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó la hambruna como un “desastre provocado por el hombre, una acusación moral y un fracaso de la humanidad misma”.

Guterres dijo que Israel tenía “obligaciones inequívocas” bajo el derecho internacional de garantizar que los alimentos y los suministros médicos ingresaran a Gaza, ya que es la potencia ocupante.

“La hambruna no se trata solo de comida; es el colapso deliberado de los sistemas necesarios para la supervivencia humana”, dijo Guterres.

“La gente se muere de hambre. Los niños mueren. Y quienes tienen el deber de actuar están fallando”.

Las organizaciones humanitarias exigen que se tomen medidas.

Humanidad

“Los hallazgos de hoy deben ser una llamada de atención para la comunidad internacional”, declaró David Miliband, presidente del Comité Internacional de Rescate.

“Sin un acceso humanitario inmediato y sin trabas ni un alto el fuego, se perderán más vidas por hambruna y enfermedades”.

Por su parte, Israel ha rechazado los resultados, afirmando que no hubo hambruna en Gaza, a pesar de la evidencia del IPC.