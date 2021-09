«No pueden actuar en función de intereses de grupos o intereses personales por legítimos que sean, un legislador tiene que representar al pueblo», mencionó el presidente.

Regeneración, 29 de septiembre de 2021. Esta mañana, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el nuevo bloque opositor en el Senado encabezado por Gustavo Madero del Partido Acción Nacional, a lo que contestó “allá ellos” si votan en contra de las iniciativas del gobierno.

“A ver, ¿quiénes se van a oponer a que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad? (…) miren cómo está España en cuanto a tarifas de luz, porque el gobierno no se atreve a enfrentarse con las empresas privadas eléctricas, prefieren sacrificar a los consumidores. Aquí no, eso ya se acabó, que se vayan a robar a otra parte”, dijo contundentemente el presidente.

El primer mandatario reiteró que los legisladores son libres de votar y hacer señalamientos.

“Son libres y cada quien tiene que actuar de acuerdo a su conciencia. Nosotros vamos a seguir impulsando la transformación de México, si los legisladores votan en contra de nuestras iniciativas, ahora sí que allá ellos”.

¿Es un grupo opositor rumbo a las elecciones del 2024?

“Puede ser, pero se equivocarían pensando que si rechazan iniciativas del ejecutivo van a quedar bien. Yo los convocaría a que pensaran que son representantes populares, no pueden actuar en función de intereses de grupos o intereses personales por legítimos que sean, un legislador tiene que representar al pueblo», afirmó López Obrador.

El bloque está integrado por los siguientes senadores:

-Germán Martínez (Morena)

-Alejandra León (Partido del Trabajo)

-Nancy de la Sierra (Partido del Trabajo)

-Gustavo Madero (Partido Acción Nacional)

-Emilio Álvarez Icaza (Independiente)

Diferencias entre Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal.

Al ser cuestionado sobre las diferencias que han tenido ambos senadores, aclaró:

“No me meto eso. Desde hace muchos años no practico la politiquería de la línea, eso tiene que ver con la antidemocracia, (…) yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, yo me uno con quien está luchando en favor del pueblo, yo lucho por causas importantes, populares, en bien de la nación, no por politiquería, por intereses de grupos o por cargo, yo no llegué aquí para tener el cargo más importante de la República, yo llegué aquí para transformar. En ese sentido, pues sí aspiro a algo trascendente, me interesa la historia, no los cargos”, concluyó.