AMLO le tiene toda la confianza a Encinas sobre caso Ayotzinapa

El presidente AMLO señaló que la información de medios como The New York Times son acciones del viejo régimen para hacer campaña de descalificaciones por el caso Ayotzinapa

RegeneraciónMx, 27 de octubre de 2022. Tras darse a conocer la información de que el informe de la 4T sobre Ayotzinapa es nula por parte del diario The New York Times, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la labor del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

“Le tenemos toda la confianza a este señor, no es que lo van a desgastar o a debilitar. Él nos representa. No está solo. Puede venir otro reportaje del Wall Street, Financial Times o Washignton Post”, señaló.