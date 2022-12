AMLO: “Mucha afición para tan poco desarrollo en el futbol”

Tras la eliminación de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el presidente AMLO señaló que los aficionados mexicanos es mucho pueblo para el equipo que se tiene.

RegeneraciónMx, 1 de diciembre de 2022. Tras la eliminación de la selección mexicana de futbol de Qatar, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo en esta disciplina”.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que hay que seguir adelante, y ponderó que México es el primer lugar en muchos rubros, entre ellos, la cultura de las distintas regiones del país.

“Estuvo muy bien la selección y nos dieron momentos de alegría, felicidad, también de esperanza y, como suele pasar, hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo en esta disciplina”, detalló el presidente AMLO

Subrayó que en este renglón, “lo que se tiene que hacer es formar buenos futbolistas que se puedan crear escuelas”. Aunque consideró que es una tarea que corresponde principalmente al sector privado, agregó que “también si nosotros tenemos que ayudar, lo hacemos, sobre todo por el entusiasmo de la gente, el respeto que merece la gente, esa es mi opinión”.

Recordó que el miércoles, tras el juego contra la selección de Arabia Saudita, en referencia a los Memoriales de Culhuacán, refirió: “ánimo, mientras exista el mundo, no va a desaparecer la fama y la gloria de México-Tenochtitlan».

Además, aseveró que “somos primeros lugares en muchas cosas. ¿Saben en qué estamos en los primeros lugares que me hace sentir muy orgulloso?, en cultura. México es de los pueblos con más cultura en el mundo y a mi me gustaría muchísimo que, por ejemplo, fueran a visitar los pueblos de Oaxaca, a la sierra norte, la sierra Juárez, o la mazateca, o al Istmo, o a la sierra sur, van a ver cuánta cultura hay. Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo, y así México. Entonces, no hay que sentirse mal”.

También insistió que su gobierno está en segundo lugar en el mundo de acuerdo a la valoración de los habitantes, y no hay en el mundo un programa como sembrando vida, obras como el Tren Maya, o planes para el bienestar de la gente como los que se aplican en México. “Entonces hay que verlo, y hacia adelante, y son procesos, se tiene que ir avanzando en todo, pero lleva tiempo”.

El presidente AMLO destacó que será el próximo jueves cuando se presentará un informe en la conferencia de prensa en Palacio Nacional sobre posibles irregularidades fiscales y legales relacionadas con equipos de futbol, para lo cual anticipó la participación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, y del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía.