AMLO no irá a Cumbre de las Américas, enviará a Ebrard

AMLO señaló que no se está invitando a todos los países, aunque reconoció presiones contra Biden por periodo electoral en EE.UU.

Regeneración, 6 de junio de 2022. El presidente AMLO informó en la conferencia de prensa Mañanera que no asistirá a la Cumbre de las Américas y que en representación de México estará presente el canciller Marcelo Ebrard.

No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano, expresa AMLO.

Por otra parte señaló que respeta mucho a Joe Biden, pero hay mucha presiones de los republicanos y como vienen elecciones

-“…, amenazan de que si se logra una nueva política con Cuba y ellos no están de acuerdo, entonces llaman a no votar por partidos, por candidatos”.

En ese sentido, AMLO: No voy a asistir a la Cumbre de las Américas, «va en mi representación el canciller Marcelo Ebrard; no voy porque no se invita a todos los países de América».

Por otra parte, las agencias subrayaron que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, figura como invitado el miércoles en el programa nocturno de comedia «Jimmy Kimmel Live».

Además indicaron que es su primera aparición en una emisión de este tipo desde que asumió el cargo en enero de 2021.

Incluso señalan que el presentador Jimmy Kimmel anunció la noticia el domingo a través de Twitter.

Y es que tal como señala AMLO, la aparición de Biden tendrá lugar en medio de disputas políticas y bajos índices de aprobación, mientras lidia con la plaga de los tiroteos masivos.

Asimismo, una altísima inflación y la invasión rusa de Ucrania.

Así, indican que el mandatario estadunidense y la primera dama, Jill Biden, tienen previsto encabezar la ceremonia inaugural en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles más temprano el miércoles.

Se espera que permanezca en California hasta el viernes.

Al tiempo que se indica que entes de su toma de posesión, Biden fue invitado varias veces al programa de televisión del competidor de Kimmel, Stephen Colbert.

Lo anterior, en la ciudad de Nueva York, pero esta vez el mandatario visitará Hollywood, donde se graba la emisión de Kimmel en vivo ante una audiencia de estudio.

Tiempos y presiones electorales, como señala AMLO