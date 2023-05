AMLO reitera que justicia para los trabajadores, fundamental en la transformación

El presidente AMLO encabezó un mensaje por motivo del Día del Trabajo y reiteró que la justicia para los trabajadores es fundamental en los cambios que se viven en el país.

RegeneraciónMx, 1 de mayo de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la trascendencia de los trabajadores y que a diferencia del periodo neoliberal –al que comparó en materia de limitaciones a derechos laborales con el porfiriato—, en su gobierno se les ha dotado de diversos derechos.

Durante la conmemoración del Día del Trabajo en Palacio Nacional y en un largo discurso previo a la comida para celebrar la efeméride, el mandatario enlistó algunos de los avances en materia laboral que se han dado durante su administración, a diferencia del periodo neoliberal, donde, dijo, se perjudicó a la clase trabajadora.

Sobre los señalamientos de que antes el gobierno tenía servidores impuestos por los grandes empresarios, el mandatario dejó en claro que esos eran otros tiempos.

“Los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo no son impuestos por los potentados, ya eso no pasa, ni volverá a pasar; no se permiten abusos contra los asalariados; hay elecciones con voto libre y secreto en las organizaciones sindicales; los contratos colectivos se someten a consulta con los obreros; y en este nuevo ambiente de verdadera legalidad y justicia, sin que se le impida a nadie manifestarse y ejercer su derecho de huelga, prácticamente no hay protestas sindicales”, expuso el presidente AMLO.