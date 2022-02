AMLO responde a dichos de Blinken sobre periodistas; «es Injerencista»

El presidente AMLO señaló que puede ser que está mal informado el titular del Departamento de Estado, Antony Blinken sobre lo que pasa en México.

RegeneraciónMx, 23 de febrero de 2022. Tras los dichos del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al gobierno de México por el tema de los periodistas, el presidente López Obrador respondió contundentemente con el dicho de que allá, «tienen la mala costumbre de ser candil de la calle».

Durante la conferencia de prensa matutina el mandatario señaló que la postura del funcionario estadunidenses tiene un tinte injerencista.

“Si interviene yo pienso que no sabe, no está informado de la situación. ¡No hay crímenes de Estado! Es lamentable que pierdan la vida periodistas. Pero Estados Unidos tiene esa mala costumbre de que son candil de la calle y oscuridad de la casa. No es de ahora. Estamos recordando el intervencionismo del embajador (Henry) Wilson”, quien actuó en el ominoso proceso de asesinato de Francisco I Madero y José María Pino Suárez», señaló.