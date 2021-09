AMLO responde sobre caso Conacyt; “que se castigue si hay corrupción”

AMLO aseguró que si la FGR determina que los 31 investigadores del Conacyt cometieron corrupción deben ser castigados, independientemente de si son de la élite académica.

Regeneración, 24 de septiembre del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar a los 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y si fueron corruptos, se les debe castigar.

Durante su conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo aseguró que los investigadores crearon una asociación civil; la cual emitió un dictamen en 2007 que permitió justificar las omisiones de las autoridades federales para cancelar el rescate de cuerpos de los mineros que murieron a causa de una explosión en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, en 2006.

El primer mandatario afirmó que este grupo académico era predilecto del régimen anterior y como ya no se mantienen esos privilegios, se sienten perseguidos. «Yo le pregunto a la gente ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo o parejo?», agregó.

En este sentido, cuestionó que si van a excluir a grupos de potentados o a las élites académicas, científicas, intelectuales y económicas de la rendición de cuentas o se va a aplicar el combate a la corrupción por igual.

López Obrador resaltó que se debe acabar con la impunidad, independientemente de quien sea el presunto responsable, y no sólo castigar a los pobres; quienes no tienen recursos para comprar su inocencia, «que no tienen agarraderas, a los que no son influyentes».

Asimismo, indicó que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Sin importar si son amigos, colegas o familiares.