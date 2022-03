Andrés García vuelve a insultar a Anabel Hernández pese a denuncia

Según, Anabel Hernández acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar una batalla legal contra Andrés García por haberla insultado

Regeneración 29 marzo 2022. El actor Andrés Garcia volvió a insultar a Anabel Hernández y aseguró que no le ha llegado la notificación sobre la denuncia que interpuso la periodista.

Según, Hernández acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar una batalla legal contra el artista por haberla insultado.

Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, le preguntaron a Andrés García sobre el pleito que tiene con Anabel Hernández.

“Yo no creo que eso proceda. No la conozco y nunca la he visto. Esa señora descaradamente dice que tiene un testigo que me vio recibir lana del narcotráfico”, comentó el actor de 80 años.