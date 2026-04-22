Andrew Hugg, líder nuclear es escoltado del Pentágono

Un video muestra a Hugg aparentemente compartiendo datos sensibles, de seguridad nacional, con una persona desconocida

Regeneración, 21 de abril 2026– Andrew Hugg, experto en energía nuclear de Estados Unidos, supuestamente es escoltado fuera del Pentágono tras ser grabado compartiendo información confidencial con un extraño.

🚨🇺🇸 BREAKING: Andrew Hugg, a U.S. Chief of Chemical Nuclear Surety, has reportedly been escorted out of the Pentagon and placed on administrative leave.



Why: O'Keefe caught him on hidden camera casually discussing U.S. chemical nerve agents, an Army chemist's death, and… https://t.co/aUCi8GLTsv pic.twitter.com/0OnVbpF3Nc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 21, 2026

Video

El video lo divulgó James O’Keefe, quien declaró:

«El máximo responsable nuclear de EE.UU. sorprendido filtrando información confidencial de seguridad nacional a un desconocido.

Se revela que un químico del ejército estuvo expuesto a un agente nervioso químico estadounidense.

Se confirma que un ataque estadounidense mató a niños en Irán, y se revelan los planes de EE. UU. para «matar al nuevo líder supremo de Irán»».

URGENTE: Andrew Hugg, quien es un alto jefe nuclear de EE.UU., acaba de ser escoltado fuera del Pentágono. Algo muy grave se está gestando y cada vez hay menos contrapesos a la barbarie y fanáticos que gobiernan #EEUU 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/wK4zteqqgs — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) April 21, 2026

Información confidencial

O’Keefe añadió: «Andrew Hugg, jefe de Seguridad Nuclear y Química de EE. UU., fue grabado con cámara oculta revelando información confidencial a un desconocido en un restaurante público.

Hugg, jefe de Seguridad Nuclear y Química, fue grabado con cámara oculta divulgando información sobre el programa nuclear estadounidense.

Afirmó que EE. UU. aún posee agentes neurotóxicos y dice que un químico del ejército estadounidense falleció recientemente por exposición a ellos».

El informe señala que Hugg fue suspendido temporalmente mientras se lleva a cabo la investigación. HT. com no pudo verificar esta información de forma independiente.

Massive leak and report from James O'Keefe



REPORTER: I was hearing we might be killing KIDS in Iran. Did we?



TOP US NUKE SCIENTIST: We kill… KIDS ALWAYS DIE IN WAR



REPORTER: We actually did KILL KIDS?



SCIENTIST: Not intentionally but yeah… killed civilians in Iraq… sorry… pic.twitter.com/9kUBQaEUoU — Suppressed News. (@SuppressedNws1) April 22, 2026

Andrew Hugg

Mientras tanto, aquí tienes 5 datos esenciales acerca de Andrew Hugg.

Se dice que Hugg es el Jefe de Seguridad Química y Nuclear de Estados Unidos.

Se informa que Hugg también supervisa la seguridad en lo referente a la energía nuclear y química.

Un perfil de LinkedIn que aparentemente pertenecía a Hugg parece haber sido borrado. En él se indicaba que trabajaba para el Departamento del Ejército de los Estados Unidos.

Aunque el perfil de Hugg ya no esté disponible, una vista previa en Google sugiere que tenía «diversas habilidades e intereses».

Según el perfil eliminado de LinkedIn, las principales áreas de especialización de Hugg estaban relacionadas con operaciones nucleares.

Neurotóxicos

Por las acusaciones, Hugg mencionó que Estados Unidos todavía tiene agentes neurotóxicos y que un químico militar murió recientemente por exposición a estos.

Asimismo, supuestamente dijo que los ucranianos habían malgastado fondos públicos en edificaciones masivas.

Otras afirmaciones y acusaciones de Hugg incluyen su opinión sobre un ataque nuclear de EE. UU. a Irán.

Armas nucleares

Se reporta que dijo: «No vamos a atacar a nadie con armas nucleares».

En el video, se escucha a Hugg expresar: «No eres un espía, ¿verdad? Tus ojos me han hipnotizado tanto… Casi como si fueras un agente de inteligencia».

“La forma más fácil de obtener información… envía a una chica guapa, habla con el tipo… tengo que resistirme a tus ojos”, añadió también en el video.