La guerra en Irán podría desatar una crisis alimentaria mundial

Los precios de los alimentos incrementaron levemente, pero aún no se han sentido los efectos de la guerra en Irán, según expertos

Regeneración, 21 de abril 2026– En casi dos meses desde el inicio de la guerra con Irán, los costos de los combustibles y los fertilizantes aumentaron significativamente alrededor del planeta. La interrogante que ahora inquieta a economistas y autoridades es cuándo y con qué fuerza las repercusiones afectarán el precio de los alimentos.

Efecto

Los analistas generalmente están de acuerdo en que aún no se ha evidenciado el verdadero efecto del conflicto.

Esto se debe a la diferencia de tiempo entre el aumento de los costos de los insumos agrícolas y el incremento de los precios en los supermercados.

También coinciden en que la severidad de las consecuencias depende en gran medida de cuánto tiempo perdure la interrupción del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Por allí transita alrededor de un tercio del fertilizante que se transporta por mar en todo el mundo y una cuarta parte del petróleo que se mueve por esta vía.

🚨🇪🇺ECB President Christine Lagarde warns of possible food rationing due to fertilizer supply disruptions: "A third of fertilizer is delivered through the Strait of Hormuz… and that's at risk."



Is Agenda 2030 in action?

Where's the solution?

It's like a firefighter watching… pic.twitter.com/A4ePUilWqH — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) April 21, 2026

Precios

“Los precios de los alimentos subirán sin duda en los próximos meses, lo que dificultará que muchas personas en todo el mundo puedan permitirse una alimentación adecuada y saludable”.

Declaró a Al Jazeera Matin Qaim, director del Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad de Bonn, en Alemania.

“Los pobres de África y Asia serán los más perjudicados, porque de todos modos tienen que destinar una gran parte de sus ingresos a la alimentación”, afirmó Qaim.

«Es muy probable que aumenten el hambre y la desnutrición».

La FAO

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que una crisis prolongada en el estrecho podría llevar a una «catástrofe» alimentaria global.

Según la FAO, países como India, Bangladesh, Sri Lanka, Somalia, Sudán, Tanzania, Kenia y Egipto están entre los más amenazados.

En un análisis publicado el mes anterior, el Programa Mundial de Alimentos indicó que casi 45 millones de personas más podrían enfrentar una grave falta de alimentos.

En cierto sentido, el mundo está en mejor posición para manejar la crisis actual en comparación con otras grandes crisis que han impactado el sistema alimentario global.

Crisis

Durante la crisis alimentaria de 2007-08, los precios mundiales del trigo aumentaron más del 135 por ciento.

En ese entonces, varios países, como China, India, Vietnam y Ucrania, impusieron restricciones a la exportación de productos agrícolas básicos.

Algunos analistas advirtieron que los precios de los cereales nunca volverían a la normalidad durante la crisis de 2007-08.

No obstante, finalmente regresaron a niveles históricamente bajos, mencionó Wiggins.

“Dijeron que el sistema estaba roto, que el aumento había revelado cuán desesperanzador era el sistema alimentario”, comentó. “Menos mal que se equivocaron. ”