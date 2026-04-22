Japón aprueba venta y exportación de armas a socios

En un cambio a su historia pacifista, Japón da luz verde por primera vez a la comercialización de armas mortales a sus socios

Regeneración, 21 de abril 2026– Este martes, el Gobierno japonés dio su visto bueno a la mayor modificación de sus leyes sobre exportación de defensa desde la Segunda Guerra Mundial, permitiendo la venta de armamento mortal, que incluye misiles y barcos de guerra, a los 17 países con los que Tokio tiene convenios de cooperación.

Baja aprobación

Esta decisión se toma a pesar de que un 67% de la población japonesa está en contra de la exportación de armamento mortal, según una encuesta publicada poco antes de la aprobación.

Las políticas pacifistas que han caracterizado a Japón desde la Segunda Guerra Mundial sufrieron un tremendo impacto este martes.

Con la aprobación por parte del Gobierno de la mayor modificación de su legislación sobre la exportación de armamento letal, el país podrá vender armas en el extranjero.

La novedad es que hasta el momento la venta de material defensivo estaba restringida a cinco tipos: Rescate, transporte, alerta, vigilancia y desminado.

Nueva normativa

Con la nueva normativa, Japón podrá comercializar armamento como misiles o barcos de guerra con los 17 países que han firmado convenios de cooperación en defensa.

Entre ellos están Estados Unidos y el Reino Unido, pero siempre con el consentimiento de las autoridades.

Además, se abre la posibilidad de vender armas a naciones en conflicto si las autoridades creen que hay «circunstancias especiales».

«En un entorno de seguridad cada vez más complejo, ningún país puede proteger su paz y seguridad por sí solo…

…necesita que los países socios se apoyen mutuamente en materia de defensa», comentó la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Capacidades defensivas

«Atender estas necesidades y transferir equipo de defensa ayudará a mejorar las capacidades defensivas de estos países.

Y, en última instancia, evitará conflictos, asegurando así la seguridad de Japón», afirmó la líder en la plataforma social X.

Tokio también colabora con el Reino Unido e Italia en la creación de un nuevo caza que se espera que esté operativo a mediados de la década de 2030.

Este cambio no se produce en un vacío. Desde 2022, Japón ha estado aumentando gradualmente sus capacidades militares.

Presupuesto

Incrementó su presupuesto en defensa y adquirió armamento como misiles de crucero y hipersónicos.

Takaichi fundamentó esta medida en su confianza de que la exportación de material bélico japonés a naciones aliadas ayudará a prevenir conflictos y a «asegurar la defensa de Japón».

Funcionarios de Japón indicaron que países como Polonia y Filipinas están considerando oportunidades de compra.

Convenios

Uno de los primeros convenios podría consistir en la venta de barcos de guerra usados a Manila.

Filipinas y la cadena de islas del suroeste de Japón forman parte de una barrera estratégica que restringe el acceso de China al Pacífico occidental.

Este acuerdo les permitirá profundizar su colaboración en seguridad, incluyendo la facilitación de operaciones militares conjuntas y el intercambio de recursos.