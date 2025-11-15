Anémona Infancias y Juventudes Trans y NB se presenta en Filij 43

La revista Anémona en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Derecho a la identidad trans y no binaria

Regeneración, 14 de noviembre 2025– En el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij), se llevó a cabo en el Foro 2 «Infancias y Juventudes Palestinas» la presentación de la segunda edición de la revista Anémona, Infancias y juventudes Trans y No Binaries.

Anémona

La revista Anémona, en su editorial expresa su origen y dirección:

«Anémona surgió como un espacio de expresión para las infancias y juventudes trans y no binaries, sus familias, y personas trans adultas;

Que conformamos el movimiento por el reconocimiento a los derechos de la infancia diversa».

En sus números digitales han participado personas trans desde los 6 años de edad, han coordinado las ediciones adolescentes y preadolescentes;

Y está manifiesta la voz de les xadres también, la voz de esas familias que acompañan, dan soporte, cambian y aprenden de la mano de su hije trans o no binarie.

Mi derecho a la educación

La campaña #MiDerechoALaEducación ha sido incansablemente impulsada desde distintos sectores de la comunidad trans y LGBTPQA+.

Se trata básicamente de permitir a las infancias estudiar, sin barreras ideológicas o religiosas que impidan su identidad o su pleno desarrollo.

Un par de días después de la celebración del 29 de noviembre, Día de las Infancias y Juventudes Trans y NB, la SEP emitió un decreto en el que reconoce la existencia de estudiantes trans y NB.

Esto es un avance fundamental que no hay que confundir: es producto de la ferrea lucha, la insistencia de las familias y el apoyo de la comunidad adulta trans y NB.

Desde Regeneración, celebramos el avance hacía lograr que hayan derechos iguales para todas las personas en todas las comunidades.

Filij 43

La vasta feria del 2025, cuenta con más de 110 carpas de atención y promoción literaria para la infancia. Hay desde editoriales infantiles, hasta un stand del cuerpo de bomberos.

Las escuelas, por otro año consecutivo, llevaron a sus alumnos, los cuales no solo gozaron del ambiente literario, sino pudieron correr y jugar libremente en los prados del Bosque de Chapultepec.

El evento se ha convertido verdaderamente en un lugar de goce y disfrute para infancias y juventudes.

La comunidad trans y no binarie también se hizo presente, a través de la presentación de la revista Anémona, Infancias y Juventudes Trans y NB.

La presentación

A las 11:00 horas del jueves 13 de noviembre se inició la presentación de la segunda impresión de la revista Anémona. En el podio estuvieron:

-Jennifer Blanco, directora de Asociación por las Infancias Transgénero.

-Varinia del Ángel, directora de Editorial Mango Manila.

-Canuto Roldán, poeta y parte del consejo editorial de Anémona.

-Coral Ambrosía, pintora y parte del consejo editorial de Anémona.

Infancias de dos escuelas y algunos adultos formaron el público que presenció y participó en esta celebración por los derechos literarios.

Apenas comenzando a exponer, los pequeños pidieron la palabra, expresando un profundo desacuerdo hacia la discriminación, señalando también la existencia del racismo.

A continuación compartimos opiniones sobre el evento de dos de les presentadores:

Varinia del Ángel

Varinia del Ángel es editora y directora de la Editorial Mango Manila, la cual cuenta con «Semillas de Mango»;

Un apartado de su ejercicio editorial, exclusivamente para escritores menores de edad. En entrevista con Regeneración, compartió lo siguiente:

«Definitivamente, descubrimos, una vez más, que las voces de las infancias son muy interesantes y nos están necesitando para abrirse camino hacia la sociedad.

Al mismo tiempo, refuerzo mi propia necesidad de ser alimentada con las expresiones de las infancias y las juventudes», expreso la editora.

«Sin duda, aún tenemos que romper barreras importantes, como clichés, timidez y bloqueos, que sólo se pueden resolver con el ejercicio constante y profundo de comunicación y convivencia.

Eso es nuestra misión individual y social», concluyó.

Canuto Roldán

Canuto es un poeta, editor e impulsor incansable del movimiento World Poetry Slam, de poesía en vivo.

Además, es fundador de las revistas Arrecife Arte Trans y Anémona, en las cuales es parte esencial del Consejo editorial. Aquí sus palabras al respecto:

«La reacción de las infancias que asistieron a la presentación de la revista Anémona fue conmovedora.

Luego de que Jennifer Blanco, de la Asociación por las infancias Trans se presentara como madre de una adolescencia trans…

…las infancias presentes alzaron la mano para compartir «que las personas trans tienen derechos» y que «no está bien discriminar por ser quien eres ni por el color de piel», señalo el poeta.

«Frente a políticos de derecha que luchan contra la diversidad, la respuesta de las infancias es contundente», continuó.

«Publicar la creación de infancias, juventudes y familias trans, debería ser un derecho».

«Las infancias y juventudes se sienten silenciadas, así que el mundo adulto debe procurar foros y publicaciones para que sean escuchades», finalizó.

Conclusión

La revista Anemóna, dice que en sus páginas «encontrarás testimonio de personas que han luchado por

obtener sus derechos elementales, que han vivido procesos judiciales y legales;

Que se han tenido que enfrentar a autoridades, maestres y administratives por el reconocimiento a su nombre y pronombres;

Y que también son menores de edad, o están en su temprana juventud adulta.

Podrás conocer testimonios de xadres de familia, quienes también viven todo ese proceso de la mano de la personita trans o no binarie que les tocó cerca.

Vivencias de una comunidad en ferrea lucha por la libertad, y que #ExistimosResistimosYCreamos en la vida cotidiana, y dentro de estas páginas».