Bolivia Retoma Relaciones con Israel

El nuevo Gobierno de Bolivia, liderado por Rodrigo Paz, retoma relaciones con Israel. Esta decisión revierte la ruptura de 2023, señalando un quiebre con la política exterior del MAS

Regeneración, 14 de noviembre de 2025.– El Estado de Israel y Bolivia acordaron retomar sus relaciones diplomáticas bilaterales. Este trascendente anuncio implica el fin de una ruptura que se mantuvo por dos años desde octubre de 2023.

El acercamiento se confirma pocos días después de la posesión del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. Se trata de un cambio radical en la política exterior boliviana.

El presidente Paz se reunió en La Paz con el Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Eden Bar Tal.

El nuevo gobierno justifica con un crudo «pragmatismo» para las alianzas internacionales.

El presidente de centro derecha, Paz, ganó el balotaje del 19 de octubre con un 54,96 % de los votos. Venció al expresidente derechista Jorge Quiroga.

Después de 20 años de Movimiento Al Socialismo (MAS), Rodrigo Paz anunció la reposición de embajadores con Estados Unidos. Estas relaciones se mantenían a nivel de encargados de Negocios desde el cese de 2008.

“Una emocionante nueva era para Bolivia, para las relaciones entre Israel y Bolivia y para el mundo libre.” – 🇮🇱 Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eden Bar Tal



🇮🇱 El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, conversó con el nuevo presidente de 🇧🇴… pic.twitter.com/2Y9AvnZkqf — Israel en Español (@IsraelinSpanish) November 11, 2025

«Nueva Era»

El anuncio fue oficializado por el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. El canciller Gideon Sa’ar conversó directamente con el presidente Paz. Posteriormente, la noticia fue difundida por la cuenta oficial del Estado de Israel en X.

El director general de la Cancillería israelí, Eden Bar Tal, viajó a La Paz para la toma de posesión. Allí sostuvo reuniones de alto nivel con las autoridades bolivianas.

Bar Tal calificó este nuevo vínculo como “una emocionante nueva era para Bolivia, para las relaciones entre Israel y Bolivia y para el mundo libre».

En consonancia, el canciller boliviano Fernando Aramayo explicó la nueva política exterior. “Tenemos que ser pragmáticos en la perspectiva de trabajar en favor de los intereses de Bolivia».

Y sentenció: «Anclarnos en posicionamientos y dogmas, que son simbólicos, impide la posibilidad de avanzar”.

Nota de prensa | El nuevo Canciller Fernando Aramayo plantea una reestructuración integral de la diplomacia boliviana



🔗 https://t.co/iNbSAaPkVE pic.twitter.com/38tGZmkEAB — Cancillería de Bolivia 🇧🇴 (@MRE_Bolivia) November 11, 2025

Ruptura previa

Esta reanudación se alinea al imperialismo. En efecto, Bolivia había roto relaciones el 31 de octubre de 2023 durante el mandato de Luis Arce Catacora.

Aquella ruptura fue en protesta directa contra la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. La Cancillería boliviana exigía el «cese de los ataques» y el «cese al bloqueo de la ayuda humanitaria».

Se denunció violación al Derecho Internacional y Humanitario.

Aún más, la primera ruptura de alto nivel se remonta a 2009. El entonces presidente Evo Morales Ayma consideró a Israel un «Estado terrorista».

Esto fue en reacción a la operación militar israelí «Plomo Fundido» en Gaza, a finales de 2008.

Sin embargo, el nuevo Gobierno remarca su tendencia de centroderecha, «prioriza» acuerdos de cooperación. Estos acuerdos incluyen áreas como tecnología y seguridad.

¡Paren de mentir! La destrucción económica de Bolivia comenzó con Jeanine Añez y los golpistas. Y se aceleró con el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. Cuando interrumpieron nuestro gobierno, en noviembre de 2019, no había problemas económicos como los de hoy.

El dólar…



El dólar… pic.twitter.com/L1Ewk23sOn — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 14, 2025

Imperialismo

El cambio incluye la reposición de embajadores con Estados Unidos. Con Washington, las relaciones se mantuvieron congeladas por 17 años.

La ruptura se originó en septiembre de 2008. El entonces presidente Evo Morales Ayma (2006-2019) expulsó al embajador norteamericano.

Morales acusó al diplomático de instigar protestas y conspirar contra su gobierno. Desde entonces, las relaciones bilaterales se mantuvieron a nivel de encargados de Negocios.