Confirman 1,2 millones de personas desplazadas en Líbano

Se suman a la cuenta de 1,461 muertes y 4,430 personas heridas, desde que empezaron lo ataques de Israel a Líbano el 2 de marzo

Regeneración, 6 de abril 2026– Se ha reportado que 1,461 personas han muerto y 4,430 han resultado heridas debido a la ofensiva aérea y terrestre que Israel lleva a cabo en el Líbano desde el 2 de marzo. Josep Aoun, presidente libanes, confirmó el domingo que 1,2 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares.

La tragedia en el Líbano ya es inabarcable: más de 4.500 muertos, 15.000 heridos y 1,2 millones de desplazados que lo han perdido todo bajo el «matonismo de Estado» de Netanyahu. Esta carnicería se ejecuta con la inexcusable ayuda económica y armamentística de Estados Unidos,… pic.twitter.com/SW4VgjRi9v — DAVR. (@AVR27262) April 6, 2026

Ataques aéreos

Este domingo se registraron ataques aéreos intensos en el sur de Beirut y en otras áreas del litoral mediterráneo, según información de las autoridades.

De todas las víctimas, al menos 39 personas perdieron la vida y 136 resultaron heridas de diferente gravedad en las últimas 24 horas.

Esto fue comunicado por el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Se señaló que entre los muertos en el sur y el este del Líbano se encuentran 129 niños y 97 mujeres.

Desplazados

Adicionalmente, más de 1,2 millones de individuos han tenido que abandonar sus hogares.

Esto, a causa de la intensa lluvia de bombardeos israelíes, comunicó este domingo el presidente libanés, Josep Aoun.

El Ejército israelí también está involucrado en fuertes combates con el grupo chiita libanés Hezbollah en varias áreas del sur del país.

Su objetivo es crear una supuesta zona de seguridad que se extienda desde la frontera hasta el río Litani.

Mientras EEUU desvía el foco de atención a Irán, los sionazis siguen arrasando El Líbano.

Casi 1500 asesinados y 1.200.000 desplazados.



Otro muestra más de que Trump solo es un soldado más de Netanyahu.

El mundo en manos de genocidas.

Informa @Laura_chiclana pic.twitter.com/0kuqg3dnoV — José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) April 6, 2026

Barco británico

Por otra parte, el canal 14 de Israel informó que Hezbollah habría atacado un barco de guerra británico en el contexto del conflicto en Oriente Medio.

Aparentemente, la milicia confundió el barco británico con una embarcación israelí, aunque el Reino Unido no ha verificado el ataque a su navío.

Asimismo, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, dio declaraciones este domingo.

Indicó que «se ha presentado una oportunidad para alterar la situación de seguridad» en relación al Líbano.

Ofensiva terrestre y aérea

Esto, en el contexto de la ofensiva terrestre y aérea que su Ejército sostiene en ese país.

«No vamos a dejar pasar esta oportunidad», afirmó el militar durante una visita a la ciudad de Nahariya.

En esa localidad, seis personas resultaron heridas hoy debido al impacto de un proyectil lanzado por el grupo libanés Hezbollah.

Zamir aseguró que Hezbollah está padeciendo «graves daños» y que el Ejército seguirá intensificando sus ataques en su contra.