Irán rechaza la propuesta de alto el fuego presentada por Pakistán

Además, Irán presentó su propuesta para alcanzar “un final permanente de la guerra” y reabrir el estrecho de Ormuz

Regeneración, 6 de abril 2026– Irán rechazó la oferta de alto el fuego presentada por Pakistán a las partes involucradas en la guerra en Oriente Medio, pero ha propuesto su propia ruta para finalizar el conflicto de forma duradera.

Respuesta

La agencia oficial IRNA informó que Teherán ya respondió a esta propuesta.

Además de rechazar la propuesta pakistaní, Irán presentó una alternativa que descarta una pausa inmediata y favorece una solución más completa.

Esta solución debe, según sostiene, asegurar “un final permanente de la guerra” bajo sus condiciones.

El enfoque de Irán incluye un conjunto de demandas, entre ellas:

Terminación de los conflictos en la zona.

Implementación de un protocolo que garantice un tránsito seguro por el estrecho de Ormuz.

Rehabilitación de las áreas dañadas.

Eliminación de las sanciones.

Postura

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, defendió esta postura.

Afirmó que «solicitamos el fin del conflicto y que se eviten futuras repeticiones», según declaraciones publicadas por IRNA.

Sus palabras coinciden con la propuesta para cesar las hostilidades que Pakistán hizo llegar a Estados Unidos e Irán como país mediador.

La propuesta incluye un posible cese de hostilidades de 45 días dentro de un acuerdo en dos etapas que pretende llevar al fin del conflicto.

Crímenes de guerra

Baghaei también advirtió que cualquier camino diplomático es «totalmente incompatible con ultimátums, delitos y amenazas de hacer crímenes de guerra».

Este domingo, el presidente estadounidense volvió a ejercer presión sobre Teherán para que se reabra el estrecho de Ormuz.

A través de Truth Social, advirtió que desatará el “infierno” si no lo logran antes del plazo que han establecido.

“Abran el jodido estrecho, bastardos locos, ”o vivirán en el infierno”, expresó el mandatario.

Ruta estadounidense

Mientras Irán ha rechazado la tregua, el presidente estadounidense parece estar considerando qué pasos seguir.

De acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca citado por CNN, esto forma parte de «una de las muchas opciones que se están evaluando».

Mientras tanto, la operación militar de Estados Unidos continúa su curso. Se aguarda la declaración de Trump, que se espera que ocurra este lunes.

Antes de la conferencia de prensa, el magnate mencionó que la contrapropuesta iraní «es importante, pero no es suficiente».