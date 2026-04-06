Playas de Michoacán en alerta por presencia del dragón azul

Tocar al dragón azul puede provocar irritación, jaqueca, náuseas, vómitos y, en personas sensibles, reacciones alérgicas fuertes

Regeneración, 6 de abril 2026-La Secretaría de Protección Civil de Michoacán mantiene la alerta a la ciudadanía y turistas que planean visitar las playas por la aparición del molusco dragón azul, que puede provocar reacciones al entrar en contacto con la piel humana.

Presencia

Las autoridades comunicaron que se detectó la presencia del dragón azul en las playas de Maruata y Boca Apiza. Esto desde el fin de Semana Santa.

Por eso, se izó la bandera morada, que indica que hay fauna marina peligrosa.

Se pidió a la comunidad tener cuidado al acercarse a estas playas para evitar el contacto con este organismo marino.

Asimismo, solicitaron que se llame al número de emergencias 911 si surge alguna situación que lo requiera.

El dragón azul

El molusco es pequeño, mide entre tres y cuatro centímetros, y visualmente es atractivo y hermoso.

Posee colores brillantes de azul, blanco y plateado, salta en el agua y es uno de los moluscos más temidos por los visitantes.

El dragón azul, conocido como Glaucus atlanticus, es un nudibranquio que vive en el océano.

Esto significa que se encuentra en aguas abiertas y superficiales, evitando el fondo del mar y las costas.

Suele residir en aguas templadas y tropicales, flota en la superficie y se mueve con las corrientes del mar.

Picadura

La picadura del dragón azul es extremadamente tóxica, debido principalmente a su dieta, ya que consume medusas muy venenosas.

Esto provoca que el dragón azul acumule esas toxinas y las use como defensa.

Por lo tanto, el contacto con la piel puede causar picaduras que son potencialmente peligrosas para los humanos.

Mucha gente se siente atraída por su apariencia y lo tocan sin saber el daño que pueden causar.

Síntomas

La picadura de este hermoso molusco suele provocar un dolor intenso y punzante, similar al de las quemaduras.

Entre los síntomas más comunes se incluyen: