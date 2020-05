Apoyos sin intermediarios a creadores, cineastas e investigadores: AMLO

Fideicomisos, intermediarios con gente sin escrúpulos que administraba 250 mil millones de pesos -1% del PIB, por cierto-. Ningún despido por austeridad

Regeneración, 28 de mayo del 2020. AMLO reveló que en fideicomisos se manejaba alrededor de 1% del Productor Interno Bruto del país y que los apoyos seguirán llegando a creadores, investigadores, sin esos aparatos intermediarios y corruptos.

Cabe destacar que el presidente de México se refiere a un conjunto de fideicomisos que no se encuentran estipulados en la ley, sino de instrumentos de manejo financiero sin fiscalización.

«Entonces, esto no significa que se van a quedar sin apoyo los creadores, los cineastas, los investigadores»

«(…), van a seguir recibiendo su apoyo, nada más que lo vamos a hacer de otra forma»

«(…), les vamos a entregar de manera directa lo que les corresponden, sin estos instrumentos de intermediación, administrados por gente sin escrúpulos».

1% del PIB

El presidente de México reveló las cifras que significan estos fideicomisos no regulados:

-«(…), poner orden, porque calculamos que son como 250 mil millones de pesos que están así regados en fondos y en fideicomisos- aseveró.

AMLO pidió imaginar, «lo que nos ayuda 250 mil millones».

Para tecnócratas

Para que nos entiendan los tecnócratas y se pongan contentos,-dijo sonriente- «es un punto del PIB».

En resúmen: «Eso, más el combate a la corrupción, la austeridad, la eficiencia, eso nos va a permitir no endeudarnos y todos tenemos que ayudar».

Ningún despido

A pregunta expresa de la prensa, AMLO descartó, nuevamente, despidos por el plan de austeridad.

-«Nadie va a perder su trabajo, ningún trabajador al servicio del Estado, eso es parte del decreto, para aclararlo bien».

Se van a seguir entregando los apoyos de manera directa, es el caso de las escuelas y de los mismos investigadores y ahora voy a poner un ejemplo.

Un argumento mañoso

«Es que es muy mañoso el argumento, lo digo de manera respetuosa, expresó e indicó «O sea, es como lo de las estancias infantiles:

‘¡Cómo -estaba un partido conservador ahí detrás- cómo se va a dejar a los niños sin sus becas’!…»

«Pues no se dejó a los niños sin sus becas…»

«…, sencillamente ya no se entrega a quienes manejaban las estancias infantiles, que se demostró que apuntaban más niños de los que tenían»: AMLO.

Entonces, es poner orden, «no es afectar, no se va a quitar a ningún trabajador, es poder reunir esos recursos, todos», dijo.

Además clarificó al respecto del destino de esos recursos: «ver si se están destinando a propósitos justos, a causas justas, pero no se van a eliminar».

El dinero que destinaba al mantenimiento de las escuelas se enviaba a través de dependencias, de intermediarios, y no llegaba, remarcó desde Palacio Nacional.

«Hay un programa de bebederos en escuelas, un fideicomiso, no se hizo nada y ahí está el fideicomiso. Bueno, desde que existía el Capfce y luego otras instituciones»- recordó.

Investiguen quiénes manejaban en el gobierno pasado estas instituciones, los que tenían que ver con el dinero que iba a las escuelas, hagan un poco de investigación y ahí van a encontrar la verdad, pidió a los reporteros.

Apoyos directos a investigadores

Saben ustedes que «a un investigador le dicen: ‘Te ganaste un premio, vas a tener, además de tu ingreso, de tu beca, 10 mil pesos más, pero lo tienes que utilizar para comprar una computadora, casi le dan la marca y a dónde tiene que comprarla, y comprobar todo».

Entonces, -agregó- eso se va a simplificar, es: «Te toca tanto, no te lo vamos a administrar nosotros, vamos a gobernar todos».

«Nadie va a ser afectado; al contrario, de esta manera se va a simplificar la administración», puntualizó.

Lo que vamos a eliminar son las estructuras intermedias, pero sin despedir a trabajadores.

Energía en manos de particulares significa incremento en tarifas: AMLO

Española Iberdrola monopoliza contratos de generación y venta de electricidad, integró a su cúpula a Felipe Calderón. Georgina Kessel, empleada

Regeneración, 28 de mayo del 2020. AMLO criticó la corrupción que imperaba en la Comisión Federal de Electricidad, y a propósito de la limpia que se realiza en el sector recordó que una empresa extranjera monopoliza los contratos para generación y venta de energía. Electricidad en manos de particulares significa altas tarifas porque ellos van por la ganancia.

Tenemos que desterrar por completo la corrupción.

El presidente AMLO subrayó que de quedar en manos de particulares la energía no se podrá cumplir con bajas tarifas de electricidad.

“Necesitamos fortalecer a la CFE…»

«…, porque si se los dejamos a los particulares no vamos a poder cumplir con el compromiso de que no aumente el precio de la luz…»

«…, porque los particulares ya se demostró van por la ganancia, la utilidad”: AMLO

Ahora que estamos revisando todo lo del sector eléctrico, «es impresionante como concentraron tanto poder», dijo el presidente.

Análisis del discurso y los hechos

En el discurso anti estatista se hablaba de que había que terminar con los monopolios del estado, pero resulta que crearon monopolios particulares, añadió.

La denuncia del monopolio

Sin mencionarlo directamente AMLO criticó a la empresa española Iberdrola misma que contrató a Georgina Kessel, ex secretaria de Energía y a Felipe Calderón, lo hizo parte de su cúpula.

Lo que dijo

-«Hay una empresa en el sector eléctrico que tiene el control del mayor número de contratos para la generación y venta de energía eléctrica»

«(…) En qué país del mundo suceden estas cosas?”: AMLO

Traficantes de influencias

El presidente reiteró la lucha contra la corrupción y resaltó, nuevamente: los corruptos “se disfrazaban de hombres de negocios, de empresas o empresarios»

-«…, cuando eran traficantes de influencias”, aseveró.

Igual en la política fiscal

AMLO no dejó pasar la oportunidad y dijo que no va a dejar de hablar de cómo en política fiscal los neoliberales decían de cobrar impuestos, cuando «los de arriba no pagaban impuestos o se les condonaban…»

Es decir, «un doble discurso”, subrayó.

Consideró que el combate a la corrupción no es solo asunto de índole moral, sino que el Gobierno se ahorra mucho dinero.

Destacó finalmente que los recursos obtenidos por el combate a la corrupción se destinan para apoyar al pueblo y a impulsar el desarrollo de México.

AMLO reforzará Ley de Remuneraciones ante salariazos aprobados por la Corte

Nadie puede ganar más que el presidente, es la norma, pero Suprema Corte aprobó supersalarios en organismo autónomo. Analiza enviar iniciativa a legislativo

Regeneración, 28 de mayo del 2020. Durante la Mañanera, diálogo circular con la prensa en México, el presidente anunció su desacuerdo con la aprobación por parte de la Suprema Corte para que los altos funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica tengan salarios superiores al titular del Ejecutivo.

Esto en el marco de resistencias por parte de diversos organismos para acatar la Ley de Remuneraciones aprobada.

AMLO dijo tajante que mientras él sea presidente buscará que bajen los salarios de los altos funcionarios.

-«Estos insensatos, que no entienden»- aseveró AMLO con relación a la resolución de la Suprema Corte

Reforzar

El presidente refirió entonces que analiza mandar una nueva iniciativa de Ley sobre Remuneraciones que impida cualquier interpretación jurídica contraria.

Lo que resolvió la Corte

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) mantener el nivel salarial que funcionarios percibían hasta 2019.

Esto es, sin sujetarse al tope máximo de percepción para el Presidente de la República.

Los hechos en sesión virtual, en la que por tres votos a favor y dos en contra, los ministros de la Corte revocaron la negativa a una suspensión dictada en enero pasado.

La controversia contra la Ley Federal de Remuneraciones, invocada por la Cofece es porque “adolece de definiciones que generan incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos de la Comisión».

Lo dicho «en su calidad de órgano constitucional autónomo con especialización técnica”.

Pronta recuperación, no coincidimos con pronósticos Banxico: AMLO

El Estado tiene como propósito principal garantizar Bienestar del Pueblo. México por Desarrollo vía creación y distribución de riqueza

Regeneración, 28 de mayo del 2020. AMLO desestimó respetuosamente las proyecciones del Banco de México. El presidente defendió el modelo mexicano de Desarrollo que implica «si les va bien a lo pobres, les va bien a los ricos» y no al revés.

El presidente defendió la reactivación económica de México con la reactivación del mercado popular que incluye obras, créditos y apoyos directos.

El Banco de México

«Acerca de los ṕronsticos del Banco de México somos muy respetuosos de su autonomía, desde luego no coincidimos con sus proyecciones, nosotros pensamos que nos vamos a recuperar pronto»: AMLO

Las proyecciones del Banco de México (Banxico), están peor que los del Fondo Monetario Internacional, resultaron «mas realistas que los del fondo», comentó tras una pausa reflexiva el presidente.

Lo que dijo Banxico

Cabe señalar que Banxico publicó previsiones de crecimiento negativo entre menos 4.6 y menos 8.8, con una pérdida de entre 800 mil y 1.4 millones de empleos.

Banxico reconoce baja inflación

En el hilo de Banxico se indica que las expectativas de inflación general para 2020 se ajustaron significativamente a la baja en abril. Para 2021, así como las de mediano y largo plazos, se mantuvieron relativamente estables.

El modelo

Precisamente con relación al tema económico AMLO señaló que efectivamente la medición relacionada al Producto Interno Bruto como indicador, seguirá siendo usado conforme a su voluntad por los organismos internacionales.

Sin embargo, subrayó que México tiene sus propios parámetros para aplicar la política económica.

Recordó que el propio creador de la definición tampoco está de acuerdo en que la medición de la creación de la riqueza prime en el concepto de Desarrollo.

AMLO subrayó de manera enérgica el deslinde con las políticas neoliberales que llevan a la concentración de la riqueza, la corrupción y la inestabilidad social.

Fue en ese momento que insistió: «si les va bien a los pobres, les va bien a los ricos».

Esto en continuidad con el planteamiento de apoyos al 70% de mexicanos para reactivación económica repercute positivamente en el otro 30% con mayor riqueza.

El peso y la fuga de capitales

En este mismo tema AMLO fue cuestionado sobre fugas de capitales y la fortaleza del peso.

Al respecto destacó que ciertamente inversionistas en la actual coyuntura han migrado capitales hacia yenes, pero descartó una fuga masiva.

El peso

Con relación al peso mexicano, AMLO observó la racha positiva del peso en los últimas días, excepto ayer.

En diversas ocasiones el presidente de México se ha pronunciado contra proyecciones en plena pandemia mundial de coronavirus.

Sin embargo recordó que el peso mexicano antes de la crisis de la pandemia y el petróleo era de las monedas más fortalecidas del mundo.

Incluso reveló que durante su gobierno se ha frenado la depreciación del peso que pasó de caer un 23% durante los gobiernos neoliberales, a menos 10% durante su gestión.

(peso)»…se ha apreciado últimamente y antes de la pandemia el peso llegó a estar en el primer lugar entre las monedas que más se apreciaron con relación al dólar…»

-«…, traíamos un colchón que nos ayudó a enfrentar la crisis», reveló AMLO.

Se impulsa proyecto de desarrollo en 20 municipios de Edomex: AMLO

AMLO puntualizó que será en las zonas más pobres y pobladas, donde se apoyará con acciones de servicios públicos como agua, drenaje y pavimentación.

Regeneración, 28 de mayo del 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se revisará el desarrollo urbano de municipios conurbados del Estado de México.

Precisó que se implementará un programa para apoyar a 20 comunidades marginadas de la entidad.

AMLO puntualizó que la intervención será en las zonas más pobres y pobladas, donde se apoyará con acciones de servicios públicos: mejorar agua, drenaje, pavimentación, alumbrado, seguridad.

El mandatario afirmó que este proyecto se está llevando a cabo en conjunto con el gobierno mexiquense y la Sedatu.

ECATEPEC

Esto al ser cuestionado sobre la escasez de agua en Ecatepec, en medio de la pandemia generada por Covid-19.

Ecatepec es considerado el municipio con mayor población en el país.

AMLO explicó que dicho municipio se pobló desordenadamente lo que provocó muchas carencias en los servicios.

“Ecatepec creció mucho y fue crecimiento desordenado, no hay servicios públicos, la gente que no tuvo oportunidades en sus lugares de origen emigró y llegó a Ecatepec, como la gente que llegó antes a Neza. Así se fue poblando, pero siempre con carencias. Vamos a ver cómo está el abasto del agua”, declaró.