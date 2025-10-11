Apoyos y equipos de emergencia a Sierras Norte y Negra en Puebla

Gobernador Armenta y munícipes movilizados. Fuego en ductos. 5 estados más afectados por lluvias, 29 fallecidos. Sheinbaum encabeza auxilio

Regeneración, 11 de octubre de 2025. Tras las fuertes lluvias en Puebla, tanto el gobernador Armenta como la presidenta Sheinbaum encabezas las labores de auxilio en la entidad.

Y es que además, la presidenta atendió las acciones en al menos 6 entidades con daños significativos por las lluvias que dejaron como saldo al menos 29 fallecidos.

Lluvias

Se trata de las precipitaciones provocadas por la tormenta tropical Jerry.

Cabe destacar que las fuertes lluvias provocaron el daño de dos ductos de Pemex y posteriormente su explosión.

Durante la madrugada de este viernes 10 de octubre, el desbordamiento del río San Marcos inundó varias comunidades del municipio de Xicotepec de Juárez.

A las 12:30 pm mantendremos una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias en cinco estados de la República con la gobernadora y gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2025

Esto, particularmente en la zona de Villa Ávila Camacho, también conocida como La Ceiba donde el caudal del río rompió dos ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Posteriormente se incendió toda la zona llegando a verse las llamaradas en los poblados de alrededor.

El incidente se originó la noche del jueves en la colonia San Marcos y el derrame se extendió hacia las comunidades de La Ceiba y La Junta, afectando áreas habitadas.

Pemex informó que personal especializado ya se encuentra en la zona, en coordinación con autoridades locales y estatales, para contener la situación y garantizar la seguridad de la población.

Armenta

Por su parte, el gobierno de Puebla indicó que dependencias estatales y autoridades municipales han desplegado maquinaria, brigadas de apoyo y equipos de emergencia.

Esto, para asistir a las familias damnificadas en la Sierra Norte y sus alrededores.

Asimismo, Alejandro Armenta informó que lamentablemente asciende a 9 las personas fallecidas.

Explicó que por segunda ocasión en este día, sostuvo comunicación con Sheinbaum, quien se mantiene al tanto de los avances en la atención a las familias poblanas afectadas.

Esto por el deslave de cerros, bloqueo de caminos, en el aumento en el caudal de ríos y en el nivel de presas.

El mandatario estatal señaló que ya llegaron las aeronaves que apoyarán en el traslado de pacientes que permanecen en los hospitales qué resultaron con afectaciones.

Así como las canastillas para los helicópteros que ayudarán al rescate de 15 habitantes que permanecen en las azoteas de sus viviendas, ante la crecida repentina del Río Pantepec.

Reiteró su reconocimiento a la labor coordinada que mantiene la administración que encabeza con el Gobierno de la República, Defensa, Guardia Nacional, Marina, así como autoridades municipales.

Refugio

Armenta llamó a las familias poblanas cuyas viviendas sufrieron daños a acudir a cualquiera de los 80 albergues que el SEDIF.

Esto es en los municipios de Xicotepec, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Huauchinango y otros.

Además adelantó que este sábado recorrerá el municipio de Xicotepec donde se registran daños por lluvias y por la explosión de un ducto de Pemex.

Cabe mencionar maquinaria en la Sierra Norte, para limpieza de caminos y rescate de viviendas afectadas por deslaves.

Se mantiene la atención a municipios como Xicotepec, Francisco Z. Mena, Pantepec y Venustiano Carranza y se exhorta a la población a usar el número de emergencias 911 para reportar o solicitar ayuda.

Además, Salud y el IMSS Bienestar informaron existe suficiencia en la capacidad hospitalaria y el equipo para atender la situación.

Se pusieron en marcha centros de acopio de víveres por parte del SEDIF, COPARMEX, SICOM y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Los apoyos recolectados serán destinados para apoyo de las familias que se encuentran en las zonas afectadas.

Entidades

Por otra parte, en el plano nacional, las lluvias habrían provocado, al corte de esta redacción un saldo de 29 personas fallecidas y la desaparición de 13.

Esto, en entidades como Veracruz, Hidalgo y Puebla, así como en Querétaro, San Luis Potosí y Guerrero.

Las lluvias causaron deslaves e inundaciones, así como comunidades incomunicadas, arrastre de vehículos, viviendas anegadas y tramos carreteros obstaculizados.

Así como suspensión en el suministro eléctrico en al menos seis estados.

En Veracruz, las lluvias provocaron el desbordamiento del río Cazones, que dejó severas inundaciones en Poza Rica y 47 municipios aledaños.

De acuerdo con un balance de Protección Civil estatal y federal, junto con fuerzas armadas, con hasta cinco mil viviendas inundadas.

Además entre 20 y 30 colonias bajo el agua, con daños en viviendas, automóviles, cultivos y ganado. También se reportan tres fallecimientos.

En Hidalgo, al menos 17 municipios sufrieron afectaciones y 16 personas perdieron la vida, con ocho más desaparecidas en el municipio de Tianguistengo.

Asimismo los fallecimientos en Tenango de Doria y Zacualtipán, zona con 90 comunidades incomunicadas, 308 escuelas dañadas y 27 inundaciones.

Por otra parte, en Querétaro perdió la vida un niño de seis años, al ser aplastado por toneladas de piedra y lodo, en Agua Fría de Gudiño, delegación de Bucareli, municipio de Pinar de Amoles.

En San Luis Potosí, se registran 11 municipios afectados con derrumbes en cerros y el desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma.