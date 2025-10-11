AniMole 3 reunió a miles de fans con anime, cosplay y música

La Animole superó los 25 mil asistentes y anunció el 30 aniversario de La Mole Convention para marzo de 2026

RegeneraciónMx, 11 de octubre de 2025.- La tercera edición de la AniMole confirmó su éxito al reunir a más de 25 mil 900 asistentes durante tres días en la Ciudad de México. El evento celebró la cultura geek con anime, cómics, cosplay y música.

El ambiente estuvo lleno de energía gracias a talleres, conciertos y paneles con figuras icónicas. Entre los invitados destacó Amy Jo Johnson, la Power Ranger Rosa, quien recordó su papel como Kimberly Hart.

También participaron reconocidos artistas del cómic y la animación, como Scott Snyder, Ryan Stegman, Hisashi Kagawa y Jon J. Muth. Los asistentes disfrutaron de firmas, charlas y encuentros cercanos con sus ídolos.

El toque deportivo llegó con la presencia de luchadores japoneses como Jyushin “Thunder” Liger y Maika, junto a leyendas mexicanas como Dr. Wagner Jr., Blue Demon Jr. y Máscara Sagrada.

El cine mexicano tuvo un papel relevante con presentaciones de “No me sigas” y “No dejes a los niños solos”. Además, el equipo de “Soy Frankelda” compartió avances de su película de stop-motion.

La infancia en la Animole

El doblaje fue otro de los grandes atractivos con más de 40 actores y actrices que dieron voz a personajes icónicos del anime, generando momentos llenos de nostalgia y emoción.

La música encendió los escenarios con presentaciones de Liquits, Anime Band, K-MIKAZE y César Franco, mezclando rock, pop y temas clásicos del anime que hicieron vibrar al público.

El talento también brilló en el Artists’ Alley y en los concursos de cosplay y K-Dance, donde los ganadores recibieron premios de mil 500 dólares por su creatividad y precisión.

Con esta edición, AniMole consolidó su lugar entre las convenciones más importantes del país. Su próxima cita será del 13 al 15 de marzo de 2026, cuando La Mole celebre su 30 aniversario.