Detenido presunto coparticipe en el homicidio del padre Bertoldo

Chilpancingo, Guerrero: Cae Miguel Ángel «N» indiciado por homicidio calificado contra Bertoldo Pantaleón Estrada en la región de la Montaña

Regeneración, 11 de octubre de 2025. En redes sociales destacan la aprehensión de un sujeto relacionado con el asesinato del padre Bertoldo Pantaleón ocurrido en Guerrero.

Y es que el Harfuch confirmó que se trata de Miguel Ángel «N», presuntamente relacionado con los hechos ocurridos el pasado 6 de octubre.

Lo anterior ya que Bertoldo recibió al menos 3 balazos en el cuerpo y abandonado en su camioneta en la carretera Chilpancingo-Iguala entre los puntos conocidos como Casa Verde y El Platanal.

Bertoldo

Cabe destacar que en X el funcionario de Seguridad subrayó la participación de la Fiscalía y Seguridad del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Así como Defensa, Marina, Fiscalía y Seguridad federales, además de la Guardia Nacional.

El sacerdote mexicano Bertoldo Pantaleón Estrada asesinado el pasado lunes en Guerrero a la edad de 58 años, reportado desaparecido el lunes temprano.

Sin embargo, horas más tarde la fiscalía estatal reportó el hallazgo de su cadáver de quien se desempeñaba provisionalmente como párroco.

Asimismo, visto por última vez en el municipio de Cocula, vecino del distrito de Eduardo Neri, donde fue localizado el cuerpo.

La Compañía de Jesús en México expresa su profunda tristeza y dolor ante el hallazgo sin vida del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de San Cristóbal, Mezcala, Guerrero. pic.twitter.com/ofPIJELPsJ — Compañía de Jesús en México (@Jesuitas_Mexico) October 6, 2025

Se detalla que a Miguel Ángel ‘N’ se le señala por el delito de homicidio calificado en grado de coparticipe cometido contra el sacerdote Bertoldo Pantaleón.

«De acuerdo con los actos de investigación ministerial, el imputado habría participado en los hechos ocurridos el 4 de octubre de 2025, cuando la víctima fue privada de la vida por disparos de arma de fuego».

Lo anterior, apuntó la Fiscalía de Guerrero.

«… localizado en el interior de un vehículo, en el municipio de Eduardo Neri», el lunes 6 de octubre, dos días después de haber sido asesinado.

Federal

El pater Bertoldo Pantaleón Estrada asesinado por un cartel, que el Señor le dé la Paz y el Descanso eterno y brille para él la Luz perpetua. Amén.

Que sus asesinos se arrepientan y les llegue el perdón del sacerdote al que mataron. pic.twitter.com/c8zsrDtzin — ♰ AVE+MARIA SINE LABE CONCEPTA (@AVEMARIA_SLC) October 10, 2025

En tanto que fuentes federales revelaron que la detención se llevó a cabo en Chilpancingo, capital de Guerrero.

«Los efectivos ubicaron a Miguel Ángel ‘N’, le marcaron el alto y tras corroborar su identidad y lo detuvieron».

«Seguimos trabajando en coordinación con las autoridades locales para evitar que estos crímenes queden impunes», indicó García Harfuch.

El funcionario federal indicó lo anterior breve mensaje en X con fotografía del detenido rodeado de agentes.

Presunto

Como se sabe antes dijo que el chofer del sacerdote habría sido presuntamente el principal responsable del homicidio.

Cabe destacar que en los avances de las investigaciones durante las Mañaneras del Pueblo se revelaron diversas pistas hacia el chofer del sacerdote.

“Según los informes de la Fiscalía del estado de Guerrero, que también estamos trabajando con ellos, todo indica que él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta».

«Iba a salir a dar una misa y todo indica que es su propio chofer».

Ni en ese momento ni ahora se ha esclarecido el móvil del asesinato, aunque las investigaciones, efectivamente, se hallan en curso.