Aprobación de Sheinbaum alcanza 72%

Gobierno Sheinbaum: El Ejército calificada con un 88% de opiniones favorables. Le siguieron la Guardia Nacional y Marina, ambas con un 85%

Regeneración, 4 de marzo 2026– La aceptación pública hacia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se elevó en febrero de 2026, alcanzando un 72% de respaldo entre los encuestados, según el sondeo nacional de El Financiero.

Encuesta

El análisis muestra un aumento de 8 puntos porcentuales luego del operativo del 22 de febrero en Jalisco.

Este operativo resultó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, quien era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Previo a la operación, la aprobación de Sheinbaum era de 68%. Después de los eventos, la cifra aumentó a 76%, teniendo un promedio mensual de 72%.

La encuesta se realizó a 1,300 adultos mediante entrevistas telefónicas: 900 se hicieron del 13 al 21 de febrero y 400 del 24 al 27 de febrero.

Operativo

En relación con la operación, el 82% de los encuestados opinó que se ejecutó bien o muy bien.

Además, el 77% consideró que el gobierno actuó de manera adecuada al mantener el orden y la ley frente al crimen organizado, mientras que el 21% opinó que fue un error usar la violencia.

Un dato importante es que 58% valoró de forma positiva la colaboración con Estados Unidos en esta operación, enfocada en acciones de inteligencia.

En contraste, el 28% tuvo una opinión negativa y el 14% prefirió no expresar su opinión.

El apoyo de la ciudadanía también se reflejó en cómo se percibieron las instituciones involucradas.

Calificaciones

El Ejército mexicano fue la entidad mejor calificada con un 88% de opiniones favorables. Le siguieron la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, ambas con un 85%.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, tuvo un 81% de aprobación, mientras que Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa, alcanzó un 74%.

En cuanto a las repercusiones de la operación, el 81% de los encuestados vio un avance en la política de seguridad del país, frente al 14% que lo consideró un retroceso.

A pesar del optimismo, un 76% señaló que es muy o algo probable que aumenten los actos de violencia del crimen organizado en los días siguientes.

Efectos emocionales

En términos de efectos emocionales, el 58% expresó orgullo o agradecimiento al saber que 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida durante el operativo.

Por otro lado, el 40% manifestó enojo o frustración.

La percepción sobre los diferentes niveles de gobierno también mejoró ligeramente.

En economía, el porcentaje de opiniones positivas subió de 48% a 56% entre enero y febrero. En

cuanto a seguridad pública, pasó de 40% a 45%.

Crimen organizado

En el manejo del crimen organizado, se registró un aumento del 12% al 24% en las opiniones favorables entre los encuestados antes y después de la operación.

Sin embargo, la evaluación sobre corrupción no mostró cambios significativos, con una variación leve de 17% a 16%.

Finalmente, el 52% de los encuestados atribuyó la iniciativa del operativo al gobierno mexicano.

En contraste con el 31% que lo atribuyó a Estados Unidos y el 15% que opinó que hubo una colaboración conjunta.