Alrededor de 100% de arancel a semiconductores y chips: Trump

Chips y semiconductores fabricados en EE.UU no tendrán recargos: Trump. Taiwán y la Unión Europea grandes proveedores

Regeneración,6 de agosto de 2025. En redes destacan que Trump anunció aranceles de un 100% a semiconductores y chips que sean importados a EE.UU.

Lo anterior en el marco de una conferencia acompañado por el CEO de Apple, Tim Cook.

Desde luego las sanciones para presionar a las empresas para que muevan la producción a territorio estadounidense.

Trump

🚨 BREAKING: Apple says they will be making 19 billion chips in the United States AND will be only buying rare-earth magnets produced in the USA.



Every new iPhone and Apple Watch WORLDWIDE, will be made with Kentucky-made cover glass.



Trump is just standing there listening to… pic.twitter.com/FZLiY6tWo4 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 6, 2025

«Si fabricas en Estados Unidos, no habrá recargos». El mandatario planteó también que se analizará caso por caso.

E incluso afirmó que aquellas empresas que estén en proceso de trasladar su producción podrían evitar el recargo si cumplen. Caso contrario, «se les cobrará más adelante», dijo.

‘Así que arancel del 100% para todos los chips y semiconductores que entren en Estados Unidos».

«Pero si te has comprometido a fabricar (en Estados Unidos), o si estás en proceso de fabricar (en Estados Unidos), como muchos, no hay arancel’ .

Además Trump aseguró que las empresas estadounidenses del sector de tecnología están moviendo «rápidamente» su producción hacia EEUU.

APPLE

En el evento Apple, se comprometió a invertir u$s100.000 millones para potenciar la producción nacional.

Así, Tim Cook, aseguró que este nuevo compromiso eleva por encima de u$s600.000 millones la inversión en Estados Unidos.

Además, el CEO de Apple, Tim Cook, le entregó una placa al presidente de EEUU, Donald Trump.

Desde 2020, las empresas del sector han comprometido inversiones por u$s600.000 en más de 130 proyectos.

Trump anuncia aranceles del 100% a chips y semiconductores; buscan que se fabriquen en EU. https://t.co/Vu08FgfZ4c — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) August 7, 2025

Lo anterior, según la Asociación de la Industria de Semiconductores.

Otras empresas del sector, como Nvidia, Taiwan Semiconductores (TSMC) y Global Foundries ya han anticipado su decisión de mudar parte de su producción, aunque no de manera total.

En el caso de TSMC, la empresa productora de chips y semiconductores más grande del mundo, se comprometió a invertir un total de u$s165.000 millones en Estados Unidos.

Inversiones

Por otra parte, Nvidia, la compañía más valiosa del mundo, fundada por Jensen Huang, dio a conocer que invertirá u$s500.000 millones en infraestructura.

Lo anterior para desarrollar Inteligencia Artificial (IA) en los próximos cuatro años.

Sin embargo se apunta que China controla el 95% del suministro mundial de minerales estratégicos como galio y germanio, esenciales para la producción de semiconductores.

Mismo que le otorga una ventaja estructural difícil de reemplazar.