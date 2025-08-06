Formalización del empleo en plataformas digitales, esto se sabe

Desde 1 de julio plataformas registran 1.2 millones de trabajadores al IMSS. Innovación tecnológica no está reñida con derechos laborales

Regeneración, 6 de agosto de 2025. En las Mañaneras del Pueblo se informó de más de 1.2 millones de nuevos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), provenientes de plataformas digitales.

Cabe destacar que se trata de un número muy similar tanto de choferes como de repartidores.

Plataformas

«… tema clave en el mundo del trabajo en nuestro país: el trabajo en plataformas digitales y la histórica formalización de empleo».

Lo anterior dijo ante la Presidenta Sheinbaum, la subsecretaria de empleo y productividad, Quiahuitl Chávez.

Al tiempo que recordó que se trata del punto 59 de los 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación para un país con más justicia y con menos desigualdad.

Este compromiso se materializó con una reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en diciembre del 2024 y que entró en vigor en junio de este año.

Relató además que en ella, se establece el reconocimiento de las personas trabajadoras y sus derechos. Así como la realización de una prueba piloto con duración de 6 meses.

Lo anterior, para garantizar y dar seguimiento operativo al cumplimiento de las obligaciones de aseguramiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Registro

Derivado de ello, a partir del 1º de julio, las plataformas digitales ya están registrando a sus trabajadoras y trabajadores en el IMSS.

Explicó en seguimiento al subrayado de la presidenta Sheinbaum de que se trata de un hecho histórico que se trata del acceso a todos los derechos que brinda el IMSS.

«…,personas trabajadoras que anteriormente no eran reconocidas como tales, que se encontraban desprotegidas ante cualquier accidente o eventualidad durante la realización de su trabajo…»

» ahora, gracias a la reforma impulsada por la Presidenta. ya tienen acceso a seguridad médica, protección por accidentes, guarderías, pensiones».

Así como ahorro para vivienda en el Infonavit, dijo.

Plataformas innovación

Con la reforma, «nos encontramos ante un verdadero cambio de paradigma. La innovación tecnológica ya no está reñida con los derechos laborales».

Asimismo, es muy importante recordar que la reforma, «así como sus reglas y disposiciones, fueron dialogadas y consensuadas con las empresas y los trabajadores».

Esto último también subrayado por la presidenta Sheinbaum como parte de la capacidad de acuerdos entre los sectores productivos.

Reforma

A la pregunta sobre ¿Qué establece la reforma?, respondió que se reconocen dos tipos de trabajadores:

Por un lado, los subordinados, es decir, aquellos con un ingreso neto mensual equivalente al menos a un salario mínimo; así como los no subordinados.

Es importante recordar que todas las personas trabajadoras están protegidas contra accidentes desde el primer día en que se conectan para trabajar.

Esto incluye a quienes trabajan ocasionalmente o no alcanzan un salario mínimo mensual neto, explicó.

Si sufren un accidente mientras realizan la entrega de un pedido o un viaje, «tienen derecho a la atención del IMSS, que incluye obtener incapacidad en caso de accidente laboral».

Ingresos

Para quienes generen ingresos netos iguales o mayores a un salario mínimo mensual, es decir, 8 mil 480 pesos.

Además, acceso completo a la seguridad social, atención médica, incapacidades, guardería, pensión y ahorro para vivienda con el Infonavit.

De igual manera, las personas trabajadoras siguen decidiendo cuándo conectarse, cuánto tiempo trabajar y en qué plataformas hacerlo.

Se mantiene y garantiza su libertad y flexibilidad, sin que ello se siga traduciendo en: un no reconocimiento como trabajadoras y trabajadores y la denegación de sus derechos.

Así como el establecimiento y reconocimiento también de la responsabilidad de las empresas.

También se prohíben los cobros indebidos, las plataformas ya no pueden cobrar por el uso de la aplicación. Y cualquier sanción debe ser revisada por una persona y no por un algoritmo.

Asimismo, no cambia el régimen fiscal, no hay aumento de impuestos, no hay nuevas cargas fiscales. La esencia de esta reforma es de justicia para las y los trabajadores, y no una medida recaudatoria.

Piloto

Seguidamente se explicó que el piloto obligatorio inició el pasado 1 de julio y tendrá una duración de 6 meses.

Al inicio de cada mes las plataformas están obligadas a dar de alta a todas las personas trabajadoras que trabajan a través de estas plataformas.

Después, a final de mes, si esa persona trabajadora generó ingresos netos equivalentes al menos a un salario mínimo mensual, la plataforma tiene que asegurarla con todos los beneficios del IMSS.

Si no alcanzó ese monto, de todas formas, está protegida contra accidentes de trabajo durante el tiempo que haya trabajado desde el primer viaje.

¿Qué sigue?

Este primer mes de piloto y con corte al último día de julio, se registraron un millón 291 mil 365 puestos de trabajo ante el IMSS asociados a plataformas digitales.

Y, de los cuales, un millón 46 mil 237 corresponden a registros únicos.

En los próximos días se tendrá el número de personas trabajadoras que han alcanzado el ingreso neto de al menos un salario mínimo.

Sin perder de vista ya la importancia de que todas y todos son reconocidos, cubiertos y asegurados durante la realización de sus labores.

Este número representa una cantidad muy importante de personas que se emplean y se desarrollan en esta economía, y nos permite reconocer el trabajo de este más de un millón de personas.

Las plataformas digitales son parte clave de la economía y por eso, también tienen una responsabilidad: la de respetar los derechos de quienes trabajan a través de ellas.

Esta reforma marca un antes y un después.

Ahora hay reglas claras, hay seguridad social y hay condiciones laborales justas para todas y todos.

Lo anterior tal como señaló la funcionaria del Trabajo en las Mañaneras del Pueblo con la presidenta Sheinbaum de México.