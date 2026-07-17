Argelia: Incendio en Orfanato Deja 11 niños Muertos

Un trágico incendio en un orfanato de Mohammedia, Argelia, causó la muerte de once menores y dejó diecinueve heridos graves

Regeneración, 16 de julio de 2026.– Un voraz incendio en un orfanato ubicado en la periferia de Argelia provocó la muerte de once menores de edad.

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este jueves en una institución de cuidado infantil situada en la localidad de Mohammedia.

Las autoridades locales informaron que el fuego comenzó aproximadamente a las tres y media en el inmueble de dos plantas.

La magnitud del siniestro causó una movilización inmediata de los cuerpos de rescate en este suburbio del oriente del país.

En este sentido, los equipos de emergencia médica reportaron a diecinueve menores lesionados tras sufrir quemaduras e intoxicaciones severas.

Por el momento, el personal de salud no ha revelado las edades específicas de los infantes que perdieron la vida.

Tampoco se registraron fallecimientos ni heridas de gravedad entre los adultos encargados de la supervisión nocturna del refugio civil.

Las autoridades locales iniciaron de inmediato los peritajes correspondientes para determinar qué originó las llamas en el edificio.

Labores de rescate especializado

Frente a esta emergencia, los bomberos ingresaron a la estructura en condiciones extremas para salvar a las víctimas atrapadas.

Los bomberos lograron rescatar con vida a cinco infantes que presentaban dificultades severas de movilidad de forma permanente.

Posteriormente, los heridos fueron trasladados en ambulancias hacia unidades médicas especializadas en la atención de quemaduras de alta complejidad.

El Departamento de Protección Civil coordinó el despliegue operativo para asegurar el traslado rápido de todos los sobrevivientes afectados.

Por otra parte, los portavoces oficiales del servicio de rescate emitieron los primeros reportes técnicos a la prensa internacional.

El teniente coronel Nassim Bernaoui detalló que los equipos de auxilio actuaron con rapidez para evacuar las instalaciones afectadas.

La corporación civil enfocó sus esfuerzos iniciales en los dormitorios comunes del segundo nivel para salvar el mayor número de vidas.

Desafortunadamente, la rápida propagación del humo en los espacios cerrados causó los decesos antes de la llegada del personal.

Solidaridad ante la emergencia

Con respecto a los testimonios, los habitantes de las viviendas aledañas acudieron rápidamente al sitio para ofrecer su ayuda.

Varios vecinos relataron los momentos de angustia y desesperación que vivieron al escuchar los gritos de auxilio nocturnos.

El ciudadano Yassin Ibrize contó que oyó el alboroto cuando se desató el incendio y corrió para intentar salvar niños.

El apoyo comunitario fue fundamental en los primeros minutos de la tragedia mientras arribaban las unidades de rescate oficiales.

Finalmente, la comunidad de Mohammedia permanece consternada y exige una investigación transparente sobre las condiciones de la infraestructura.

El gobierno nacional prometió revisar los protocolos de seguridad vigentes en todos los centros de asistencia social del país.

Las próximas horas serán determinantes para conocer la evolución médica de los menores que se encuentran hospitalizados en estado crítico.

El luto nacional se ha extendido en redes tras conocerse el doloroso saldo de este siniestro en el orfanato.