PILARES y UAM Cuajimalpa: Convenio por Educación Comunitaria

PILARES y UAM Cuajimalpa firman alianza estratégica para capacitar a facilitadores comunitarios e impulsar la educación pública de calidad

Regeneración, 17 de julio de 2026.– La Coordinación General de PILARES y la UAM Cuajimalpa formalizaron un acuerdo estratégico de colaboración institucional.

Este pacto busca robustecer la preparación académica de los facilitadores que operan en los centros comunitarios capitalinos.

El personal capacitado imparte diariamente talleres educativos, culturales y deportivos en las diversas alcaldías de la urbe.

Mediante este esfuerzo conjunto, ambas instancias buscan elevar la calidad del aprendizaje en los sectores vulnerables.

Por esta razón, diversas autoridades de ambas instituciones se reunieron para celebrar el inicio de este proyecto formativo.

En representación del titular de PILARES, Javier Hidalgo, acudió la Directora de Educación Participativa, Luz del Alba Riande.

Asimismo, el Rector de la UAM Cuajimalpa, Alfonso Mauricio Sales, encabezó el acto protocolario junto a su equipo.

Los funcionarios coincidieron en que la profesionalización docente transformará el entorno social de los barrios beneficiados.

Innovación y nuevas metodologías

Con este panorama, el marco normativo establece el diseño de procesos de actualización dirigidos al personal comunitario.

Los talleres integrarán herramientas pedagógicas innovadoras, dinámicas de trabajo colaborativo y metodologías de participación social activa.

Las actividades académicas se adaptarán a las necesidades específicas de los territorios donde opera el programa de gobierno.

Gracias a esto, se generará un intercambio constante de saberes teóricos y experiencias prácticas aplicables en campo.

A raíz de dicho compromiso, se busca potenciar la organización ciudadana y el desarrollo de alternativas de inclusión económica.

Las instituciones involucradas promoverán soluciones creativas orientadas a resolver problemáticas locales de las colonias.

De igual forma, este convenio representa un avance significativo para consolidar la gratuidad del sistema de enseñanza pública.

Al respecto, las autoridades universitarias destacaron que buscan «enriquecer las prácticas educativas comunitarias» en la Ciudad de México.

Consolidación del tejido social

En consonancia con lo anterior, la estrategia reafirma la importancia de vincular el gobierno con la educación superior.

Estas alianzas institucionales multiplican las oportunidades de superación para miles de ciudadanos en la periferia urbana.

El acceso democrático al conocimiento científico funciona como un motor indispensable para reconstruir los entornos vecinales fragmentados.

De este modo, la suma de voluntades asegura que los espacios comunitarios sigan vigentes y estables.

Finalmente, cabe destacar que este programa social ha garantizado derechos fundamentales en la capital desde el año 2019.

Sus sedes gratuitas funcionan como puntos de encuentro vecinal dedicados a fomentar la equidad y la cohesión.

La participación activa de la universidad fortalecerá la estructura interna de esta consolidada política pública de inclusión.

Por lo tanto, el modelo pedagógico se encamina hacia la edificación de una sociedad mucho más justa y solidaria.