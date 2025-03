Argentina: Brutal represión a jubilados, reportero al borde de la muerte

Argentina; Ancianos apaleados sin piedad con infantería y gas lacrimógeno. Enfrentamientos. Periodista con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica

Regeneración, 13 de marzo de 2025. Violenta jornada en Argentina tras la represión del gobierno de Milei contra manifestantes entre jubilados, aficionados al futbol y organizaciones sociales.

Ministra de Seguridad incluso amenazó con 20 años de cárcel a las decenas de detenidos. Sin embargo una juez liberó a los prisioneros.

Asimismo, tras la refriega a las afueras del congreso las protestas continuaron hasta un cacerolazo nocturno.

Periodista recibe impacto de lacrimógeno lanzado por la policía que le fractura el cráneo y se encuentra entre la vida y la muerte en el hospital.

Argentina

Y es la narración de los portales argentinos no deja lugar a dudas de la brutalidad de la represión del gobierno de Milei.

Nunca una marcha de jubilados había generado la expectativa de ésta, señaló Página 12.

Seguidamente se asienta que «la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estaba decidida a reprimirla se notó desde temprano».

Una movilización espontánea a la Plaza de Mayo en la noche. La brutal represión de Milei no desmoviliza, al contrario, el Gobierno no sabe de historia argentina. pic.twitter.com/Pz0fXUExAu — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) March 13, 2025

Lo anterior ya que ordenó la represión incluso una hora y media antes del comienzo oficial de la protesta.

Así, la Policía Federal avanzó sobre los manifestantes que se iban reuniendo frente al Congreso, por ello hinchas y jubilados fueron empujados por la infantería.

Por ello, el testimonio de «un pibe de camiseta quedó cara a cara con un cabeza de tortuga; le prometió: -Hoy vamos a hacer historia».

🚨 CIUDADANO MEXICANO AGREDIDO Y DETENIDO EN LA BRUTAL REPRESIÓN CONTRA LOS JUBILADOS EN ARGENTINA.



Su nombre es Luís García y no formaba parte de la protesta, estaba grabando las agresiones de la policía de @JMilei contra los jubilados.



No se conoce su paradero. pic.twitter.com/LVqiLKZY6h — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) March 13, 2025

Por otra parte, «-¡Vayan a Bahia Blanca a ayudar, caraduras! – puteó también una mujer ante la provocación innecesaria».

Provocación

Asimismo se relata que una hora más tarde, con la plaza a medio llenar –a medias, porque tampoco habían llegado todavía todos los convocados–, la represión arrancó de la misma manera.

Esto es, sin ninguna justificación. «Como un violento e inequívoco gesto de disciplinamiento».

A los gases y al avance de los camiones hidrantes le siguieron choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Milei’s Argentina, where retired people are violently repressed for demanding higher pensions. Una verguenza. pic.twitter.com/yEQgboSTFs — Thomas Kennedy (@tomaskenn) March 12, 2025

Durante más de dos horas, desde el Congreso a la 9 de Julio, hubo manifestantes que tiraron piedras y armaron en la calle barricadas con volquetes de la basura.

De otras consecuencias no hay dudas. Pablo Grillo, fotógrafo de FM La Tribu, recibió el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno a la cabeza y sufrió una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica.

Lo operaron y está luchando por su vida.

A Beatriz Blanco, una jubilada de 87 años, un policía le dió un bestial palazo en la cabeza que la hizo caer desplomada en medio de la calle; la ambulancia se la llevó ensangrentada.

Asimismo, el recuento de heridos hasta ahora es de seis manifestantes.

Las detenciones fueron masivas: según Bullrich fueron cerca de 150 las personas privadas de su libertad.

Convoca

Asimismo, se narra que fue una marcha masiva, porque la convocatoria de los hinchas de fútbol a acompañar a los jubilados de Argentina para impedir que siguieran siendo gaseados cada miércoles.

Además, sumó a gremios, movimientos sociales, a partidos opositores, tanto de izquierda como al peronismo.

QUE EL MUNDO VEA lo que vive el pueblo argentino por pedir una mejor vida para sus ancianos 🇦🇷😥



🎥 @shokargentina pic.twitter.com/oBW1DVBgZm — El Necio (@ElNecio_Cuba) March 13, 2025

Cabe destacar que los reclamos son un aumento en las jubilaciones (hoy la mínima es de 279 mil pesos más un bono de 70 mil pesos argentinos).

Recuperar los medicamentos gratis, ya que el gobierno de Milei restringió la canasta del PAMI y el precio de los remedios se triplicó.

Y además, que se reabra la moratoria previsional, dada de baja por La Libertad Avanza, porque 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones cercanos a la edad de retirarse no podrán jubilarse sin ella.

Futbol

La protesta enlazó la identidad popular del fútbol con un reclamo de índole claramente político. En la plaza, Walter, vestido con la camiseta de River, 55 años, explicó por qué se había movilizado:

«Cuando mi papá se jubiló lo ví feliz. Ahí me di cuenta de la importancia de tener ese ingreso, de saber que por lo menos vas contar con lo básico para vivir, para poder comer”, dijo.

Maxi, de 30 años, xeneize, también habló de sus abuelos y su papá, jubilados.

“Cobran la mínima, no les alcanza para nada y me parece muy injusta la situación”. Todavía no habían empezado los gases. “Si este gobierno no los escucha hoy, no los escucha nunca más”, opinó.

Rodrigo, de 22, llevaba la camiseta de Independiente. Contó que estudia profesorado de historia y trabaja en una metalúrgica.

“Mis abuelos vinieron de Santiago del Estero con diez años, y a los doce empezaron a trabajar. No está bien que hoy no tengan una jubilación digna”.

El balance del gobierno

Por su parte, la ministra del Interior de Argentina, dijo que se trató de un conjura izquierdista.

Así dijo que los manifestantes («energúmenos”) fueron “preparados para matar” y que querían “tomar el Congreso”.

Como prueba, aseguró que les secuestraron armas de fuego, armas blancas y “papeles donde tenían anotado” su presunto plan.

Argentina se olvido de la historia.

Represión y dictadura. pic.twitter.com/RMq4YhTdam — JorgeLuis🇵🇸. @jl_sr2024.bsky.social (@JL_SR2024) March 12, 2025

Sin embargo, los propios manifestantes registraron con sus teléfonos que la policía plantó un arma de fuego en la plaza.

Y por ello desplegó en la plaza a cinco fuerzas: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad y Servicio Penitenciario.

Asimismo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sumó elementos a ese relato y escribió:

«La izquierda argentina, un cúmulo de violencia, criminalidad, deshonestidad e infantilismo intelectual».

Meter miedo

🔴EL RÉGIMEN DE MILEI DETIENE Y ESPOSA A UN NENE DE 12 AÑOS QUE SALÍA DE LA ESCUELA‼️



SÍ, UN MENOR DE 12 AÑOS…



Este nivel de locura y represión estamos viviendo en la ex República Argentina tomada por una banda de delirantes autoritarios.#SOSArgentina 🇦🇷#RenunciaBullrich pic.twitter.com/tNOEkB3UkY — Peronista de Perón (@AlePeronista) March 13, 2025

La marcha de ayer empezó a poner en el radar, además, a otros sectores, tras estigmatizarlos como barrabravas.

Por más que la ministra «asegure que los manifestantes fueron «lúmpenes, energúmenos o mafiosos», lo que se vio en la plaza fue otra cosa»:

«Gente laburante, con su camiseta pero con argumentos, no barrabravas movidos por el gusto de romper».

Y, apunta además el portal «la presencia de varones no militantes ni muy politizados que se sintieron convocados a la protesta, algo que no era, hasta ahora, para nada frecuente».

Heridos

Comienzan ya a sonar las cacerolas en respuesta a la brutal represión en Argentina:pic.twitter.com/N78zhVrXiz — El Necio (@ElNecio_Cuba) March 12, 2025

Por otra parte, en los hechos el fotógrafo Pablo Grillo es uno de los heridos en la feroz represión contra la marcha de jubilados e hinchas al Congreso de Argentina.

La policía le disparó en la cabeza con un tubo de gas lacrimógeno.

Además tuvo que ser operado de urgencia en el hospital Ramos Mejía y su pronóstico es reservado y crítico, según el primer parte médico de esta noche.

El padre del fotógrafo contó que los médicos le informaron que pudieron bajar la presión intracraneal y reconstruir algo del tejido. Quedó internado en terapia intensiva.

Lejos de reconocer la violencia de la represión policial, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra los manifestantes y lo acusó a Grillo de ser un «militante K» del intendente de Lanús, Julián Álvarez.

Se multiplican los cacerolazos en Buenos Aires y varias ciudades de Argentina. Miles en las calles a esta hora en una jornada negra para la democracia argentina. pic.twitter.com/qNCSBaC3ab — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) March 13, 2025

Además, primero sostuvo que estaba detenido y luego reconoció que estaba herido e internado.

«Se estaba cubriendo con unas vallas y maderas y cuando cae queda totalmente solo», relató su colega Juan Manuel Foglia, quien tomó una foto de la herida que tenía Grillo.

«Luego lo asisten dos manifestantes y lo traen hacia donde estaba yo. Ahí pudimos ver la perforación que tenía en la frente, era descomunal»; relató, en diálogo con C5N.

Cacerolazo Argentina

Por otra parte, portales relatan que vecinos de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se sumaron anoche a un cacerolazo en rechazo a la represión.

La protesta se inició como un cacerolazo en distintos puntos del país, pero en la Ciudad de Buenos Aires derivó en una movilización espontánea, que recorrió varias calles y llegó hasta la sede del Gobierno.

Palermo, Almagro, Caballito, Colegiales, Villa Crespo, Chacarita, Recoleta y otros barrios porteños fueron escenario de cacerolazos.

En tanto que además en la provincia de Buenos Aires se registraron protestas en Avellaneda, Ramos Mejía, Morón, San Martín y Vicente López, entre otros distritos.

