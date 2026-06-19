Ariadna Montiel pide sanción a Nancy Nápoles por autosecuestro

Ariadna Montiel solicita a Morena que comience el proceso para limitar los derechos de Nancy Nápoles, la alcaldesa de Tenancingo

Regeneración, 19 de junio 2026– Morena dio a conocer la petición de su presidenta, Ariadna Montiel, para iniciar un procedimiento de sanción contra Nancy Nápoles, quien es acusada de fingir un secuestro y de malversar fondos del ayuntamiento.

Procedimiento

“La Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó a la CNHJ iniciar procedimiento de suspensión de derechos partidarios contra presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco”.

Hasta ahora, Ariadna Montiel no ha hecho comentarios sobre las acusaciones dirigidas a la miembro de Morena.

Fue el partido quien anunció a través de un comunicado la decisión de actuar en su contra por quebrantar los principios del mismo.

Nancy Nápoles no ha respondido al proceso que Morena ha comenzado debido a la acusación de autosecuestro.

Negó acusaciones

Sin embargo, ya se dirigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para negar las acusaciones.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena ha indicado que comenzará un procedimiento para suspender los derechos partidarios de Nancy Nápoles, la alcaldesa de Tenancingo.

De acuerdo con lo que se ha mencionado, la petición fue presentada ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

Como parte del proceso ordinario de sanción, con el fin de establecer estas medidas cautelares.

Autosecuestro

Esto proviene de las acusaciones relacionadas con autosecuestro y el desfalco millonario en el ayuntamiento de Tenancingo.

Esto va en contra de los principios de Morena que están en sus estatutos, así como de los compromisos éticos del partido.

Por lo tanto, de acuerdo con los estatutos, y respetando la presunción de inocencia de Nancy Nápoles, la comisión de Morena evaluará la oportunidad de estas medidas cautelares.

Y las acciones que puedan surgir del proceso.

Responsabilidad

Morena indica que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será la responsable de llevar adelante este proceso y de emitir una decisión sobre Nancy Nápoles.

Además, Morena resalta que no permitirán comportamientos que infrinjan los principios que dieron origen a este movimiento.

A pesar de la postura del partido y el inicio de un procedimiento de vinculación por parte de la Fiscalía del Estado de México, el senador de Morena, Higinio Martínez, ha mostrado su apoyo a la alcaldesa de Tenancingo.

A través de sus redes sociales, Higinio Martínez compartió el video que Nancy Nápoles publicó en respuesta y aseguró que está con la edil, esperando que todo se aclare.