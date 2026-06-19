Huelga en Tornel está a punto de cumplir 4 meses sin solución

Un acuerdo estaba fechado para firmarse el 12 de junio, pero la patronal desconoció los acuerdos alcanzados para finalizar la huelga

Regeneración, 19 de junio 2026– Una de las huelgas más representativas de México, la de los empleados de la llantera Tornel, estaba por concluir con la firma de un acuerdo entre la empresa y el sindicato. No obstante, según el sindicato, la intervención de Arun Bajoria, líder del corporativo, detuvo el avance en las negociaciones.

Firma de acuerdo

El sindicato indicó que se había planeado firmar el acuerdo el 12 de junio. Sin embargo, la fecha se retrasó a solicitud de Arun Bajoria, presidente internacional de JK Tyre Industries LTD, empresa propietaria de Tornel.

El 16 de junio, los representantes de la compañía compartieron un video en el que niegan parte de los acuerdos logrados, lo que extiende la huelga.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hulera Tonel S.A de C.V., Gerardo Meneses Ávila, aclaró la situación.

Comentó que las negociaciones estaban progresando bien hasta que surgieron intereses particulares de la dirección de la empresa en México.

Negociaciones previas

Meneses Ávila mencionó que todo iba en buena dirección gracias a la actitud de los representantes enviados por Raghupati Singhania, dueño de JK Tyre.

El principal punto de desacuerdo está vinculado a la jornada laboral de 40 horas semanales y otros beneficios que están en el Contrato de Ley de la Industria Llantera.

En este momento, se había logrado avances significativos para los trabajadores a ese respecto y para terminar la huelga.

Según el líder sindical, una de las propuestas incluía la reducción gradual de la jornada laboral.

Jornada laboral

«De hecho se iban a dar 44 horas ahorita entrando y, para el primero de enero de 2027, las 40 horas», explicó Meneses Ávila. explicó Meneses Ávila.

Por otro lado, Arun Bajoria presentó una versión diferente sobre los logros alcanzados.

En un mensaje grabado, afirmó que la implementación de la jornada de 44 horas se realizaría hasta diciembre de 2026, y la reducción a 40 horas se efectuaría en diciembre de 2027.

Otros logros que el directivo mencionó son:

Un aumento salarial del 6% para 2025 con efecto retroactivo.

Incremento del aguinaldo de 42 a 44 días para 2027.

Aumento de la prima vacacional de 18 a un rango de entre 25 a 31 días.

Mejoras en la prima dominical.

No reflejan acuerdo

Sin embargo, el sindicato sostiene que estas propuestas no reflejan completamente los acuerdos alcanzados durante las negociaciones.

Los avances en la negociación se estancaron tras la emisión de un comunicado público por parte de representantes de JK Tyre.

En este comunicado, según el sindicato, se tergiversan los acuerdos alcanzados y se pide la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

De acuerdo con Meneses Ávila, la empresa busca que la autoridad laboral intervenga para finalizar la huelga sin reconocer todas las prestaciones solicitadas por los empleados.

No pagar prestaciones

«Dijeron en su video que se van a acercar a la STPS para que les ayuden. Lo que quieren es que Marath Bolaños y Alfredo Domínguez Marrufo les ayuden a no pagar las prestaciones».

Ante la suspensión de las conversaciones, los empleados de Tornel, cuyo paro ya lleva cuatro meses el 23 de junio, demandaron que la empresa de origen indio cumpla con la legislación mexicana.

Los trabajadores enfatizaron que sus solicitudes se centran únicamente en el respeto al Contrato de Ley de la Industria Llantera y que no están pidiendo beneficios que no están contemplados en ese marco legal.

Asimismo, solicitaron a las autoridades mexicanas que aseguren el cumplimiento de la normativa y que actúen de manera equitativa en el conflicto.

«Bajoria está acostumbrado a que en India se reúna con ministros y secretarios de trabajo que lo apoyan, pero aquí las leyes mexicanas son diferentes y deben ser acatadas,» finalizó Meneses Ávila.