Confirma Tribunal la absolución de Israel Vallarta Cisneros

Los jueces validaron la resolución que ordenó la liberación de Vallarta Cisneros por violaciones al debido proceso y a los derechos humanos

Regeneración, 19 de junio 2026– Un tribunal cerró el caso de Israel Vallarta Cisneros, presunto líder de la banda de secuestradores «Los Zodiaco», al ratificar la sentencia de absolución que se emitió a su favor en julio del año anterior, dejándolo en libertad después de más de 20 años encarcelado en la prisión de máxima seguridad del Altiplano.

Unanimidad

Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Toluca, Estado de México, lo aprobaron por unanimidad.

Validaron la resolución inicial del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal.

Este ordenó la liberación de Vallarta Cisneros debido a violaciones al debido proceso y a los derechos humanos, según informaron fuentes federales.

Es importante recordar que Israel Vallarta Cisneros fue arrestado en diciembre de 2005 por agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), cuya dirección estaba a cargo de Genaro García Luna.

Montaje televisivo

Su captura también estuvo marcada por un montaje televisivo que se difundió a nivel nacional, lo que generó importantes irregularidades en el sistema de justicia.

Mariana Vieyra Valdez, la jueza responsable del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, determinó que no existen pruebas que incriminen a Vallarta Cisneros en los delitos que se le imputaron.

Los cargos incluían delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

También se le acusaba de posesión y portación de un arma de fuego, así como tenencia de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Absolución

En agosto del año anterior, Israel Vallarta Cisneros fue absuelto después de haber sido señalado como el líder de la banda delictiva «Los Zodiaco», dedicada al secuestro.

Vallarta Cisneros salió con una bolsa transparente que contenía sus pertenencias y llevaba un cubrebocas negro.

Fuera de la prisión del Altiplano, sus familiares lo esperaban para abrazarlo.

Al dar su declaración a los medios en esa ocasión, Israel Vallarta comentó que necesitó 20 años para poder ejercer su derecho a réplica y denunció que hay «verdades ocultas de gobiernos anteriores».

Verdades ocultas

«Gracias a todo el pueblo mexicano, porque no creyeron en todas las verdades ocultas que aquellos gobiernos pasados intentaron hacerles creer.

Y sin hacer política, sabía que la verdad se haría evidente tarde o temprano».