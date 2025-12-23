Arranca obra de Presa El Novillo, en La Paz, Baja California

Inversión de 2 mil 400 millones. Beneficia a 250 mil habitantes de Baja California. Acueducto de 15 kilómetros y tanques elevados: Sheinbaum

Regeneración, 22 de diciembre de 2025. A través de un enlace desde Palacio Nacional a Baja California Sur, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el banderazo de inicio de construcción de la Presa “El Novillo” en La Paz, Baja California Sur.

Sheinbaum

Mismas, que tendrá una inversión entre 2025 y 2027 de 2 mil 400 millones de pesos (mdp), abastecerá 53 litros por segundo y beneficiará a 250 mil habitantes.

Además de que generará 700 empleos directos y mil 400 indirectos.

Como parte de los proyectos estratégicos de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se construirá la presa El Novillo que tendrá una inversión de 2 mil 400 millones de pesos.



Esta presa beneficiará con agua a más de 250 mil personas, un acto de justicia social para las familias… pic.twitter.com/r4HYaBoB48 — Conagua (@conagua_mx) December 22, 2025

“Vamos a hacer un enlace a Baja California Sur con Efraín Morales para el inicio de la obra de las presas o la presa de ‘El Novillo’ en La Paz, Baja California Sur. (…) Seguimos trabajando”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, puntualizó que se trata de una obra muy importante.

Esto, ya que además de la presa se construirá un acueducto de 15 kilómetros (km) y de tanques elevados.

Y, por lo que es la obra más importante que se ha realizado en la entidad.

En La Paz, Baja California Sur, iniciamos la construcción de la presa "El Novillo". La transformación no se detiene. https://t.co/GOaTDAARPf — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 22, 2025

Presa Novillo

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, agradeció la construcción de la Presa “El Novillo” y reconoció que desde hace más de 30 años que no se hacía en la entidad una obra hidráulica de tal magnitud.

Además, propuso que sea nombrada como “La mujer perseverante”.

Este 2025 comenzó la mayor parte de las obras para infraestructura estratégica que definimos para el sexenio, como trenes, carreteras, vivienda, puertos, agua y saneamiento.



El próximo año avanzará también la inversión privada. Vamos bien y vamos a ir mejor; siempre por el… pic.twitter.com/88XPj3I4UW — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 23, 2025

La presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, agradeció el inicio de la obra con la que, desde Baja California Sur, se da un cierre con broche de oro al año.

Hoy, durante la Mañanera del Pueblo, el Gobierno de México, a través de la Conagua, dio inicio a las obras de la presa El Novillo, en Baja California Sur, un proyecto que beneficiará a más de 250 mil personas que tendrán agua de calidad en sus hogares.



Con una inversión de 2 mil… pic.twitter.com/OTchvKe9wn — Conagua (@conagua_mx) December 22, 2025

En el banderazo también estuvo presente, el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, Felipe Zatarain.