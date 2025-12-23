Pesar por accidente de avión de la Marina en Galveston, Texas

Trágico accidente de avión de Semar en vuelo de apoyo a fundación de niños quemados. 5 personas fallecen, dos sobreviven y un desaparecido

Regeneración, 22 de diciembre de 2025. En redes destacan que se estrelló un avión de la Secretaría de Marina en inmediaciones de la Bahía de Galveston, en el sureste de Texas.

Esto, mientras se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Scholes, tras salir de Mérida, Yucatán, durante un vuelo en apoyo a la fundación Michou y Mau.

Al tiempo que Marina informó que ya se realizan labores de búsqueda y rescate.

Accidente

Este trágico accidente ocurrió hoy en Galveston ,Texas , donde un avión Beechcraft King Air 350i de la Armada de México se estrelló en la Bahía de Galveston.

Los hechos, además, se indica, durante su aproximación al Aeropuerto Internacional Scholes.

El avión se encontraba en misión de apoyo médico, transportando a un niño de un año con quemaduras y a otras siete personas en colaboración con la Fundación Michou y Mau.

«…las operaciones de rescate continúan en medio de una densa niebla en la zona. Acompañamos en nuestro pésame a las víctimas y sus familias», indicó Semar.

Actualiza

Cabe destacar que en horas de la noche la Marina por medio de redes sociales actualizó la información de la tragedia.

Al menos un menor (el paciente pediátrico) fue rescatado con vida.

«…la noche de este 22 de diciembre la información sobre el incidente con una aeronave, al informar que, de los ocho tripulantes a bordo, dos personas se encuentran con vida…»

«.., cinco lamentablemente fallecieron y una permanece no localizada…

«, por lo que continúan las labores de búsqueda y rescate por parte de las autoridades».

Asimismo, se mantienen las coordinaciones con el Consulado General de México en Houston para los trámites correspondientes.

Video

Por otra parte, portales subrayan varias grabaciones en redes sociales exhiben las complejas tareas de auxilio tras la caída de un transporte aéreo de la Marina en la costa de Texas.

El personal de emergencia recorrió la bahía bajo una capa espesa de neblina para hallar a los tripulantes.