Se registra el año más caluroso desde 1900 en el Ártico

Proyecciones indican que la región del Ártico podría enfrentar su primer verano sin hielo marino para el año 2040

Regeneración, 17 de diciembre de 2025 – Según lo informado el martes por la agencia estadounidense NOAA, el Ártico tuvo su año más cálido desde que existen registros en 1900, lo cual señala una situación alarmante en esta área del planeta que se ve muy afectada por el cambio climático.

Temperaturas

Entre 2024 y septiembre de 2025, las temperaturas en el Ártico superaron en 1,60°C el promedio registrado durante el periodo de 1991 a 2020.

Esto fue reportado en el informe anual publicado este martes por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Análisis

El análisis de este año de la NOAA abarca el otoño más cálido del Ártico, así como el segundo invierno y el tercer verano más cálidos desde 1900.

Esta área que rodea el polo Norte se ve afectada por un fenómeno conocido como «amplificación del Ártico», que provoca un aumento de temperatura más rápido en las latitudes medias.

Este proceso se debe a varios factores, como la reducción de la nieve y el hielo marino.

El incremento de temperaturas, por ejemplo, aumenta la cantidad de vapor de agua en la atmósfera.

Este vapor funciona como una capa que atrapa el calor y evita que se disipe en el espacio.

Al mismo tiempo, la disminución del hielo marino, que es brillante y reflectante, expone aguas oceánicas más oscuras que absorben más calor del sol.

Hielo y calor

La pérdida de hielo también es evidente en tierra. La capa de hielo de Groenlandia continuó perdiendo masa en 2025.

Aunque la pérdida anual fue menor que la media del período 2003-24 debido al aumento de las nevadas y un deshielo inferior al promedio.

Sin embargo, la tendencia a largo plazo se mantiene constante; Groenlandia sigue contribuyendo de forma importante al aumento global del nivel del mar.

Además, es un impulsor del aporte de agua dulce y nutrientes que influye en la circulación oceánica del Atlántico Norte y la productividad marina.

De igual manera, los glaciares y casquetes polares árticos fuera de Groenlandia se han reducido rápidamente desde la década de 1950, lo que también contribuye de forma constante al aumento global del nivel del mar.

Agua

El calentamiento de las aguas oceánicas también tiene consecuencias muy importantes para la región ártica.

Las temperaturas medias de la superficie del mar (TSM) de agosto muestran tendencias de calentamiento durante el período 1982-2025 en casi todas las regiones del océano Ártico que no tienen hielo en agosto, con aumentos de ~0,3 °C (~0,54 °F) por década en la región al norte de los 65° N.

Este calentamiento altera los ecosistemas y es un factor principal en la pérdida de hielo marino.

En 2025, las TSM de agosto en la mayoría de las regiones árticas se clasificaron entre las más cálidas registradas.

Sin embargo, se observaron marcadas diferencias regionales.

Mientras que el sector atlántico del océano Ártico fue anormalmente cálido, con TSM de hasta 7 °C (12,6 °F) por encima del promedio de 1991-2020, los mares de Beaufort y el norte de Chukchi, en el sector pacífico, fueron entre 1 y 2 °C (1,8 y 3,6 °F) más fríos que el promedio.

Bering

Sin embargo, las aguas del mar de Bering, en el sector Pacífico, se mantuvieron muy por encima de lo normal durante todo el verano, y estas condiciones cálidas continuaron hasta principios de octubre de 2025.

Esto contribuyó a la devastadora fuerza del ex-tifón Halong, que se desplazó hacia el norte por estas aguas antes de inundar la costa suroeste de Alaska.

Esto es, provocando vientos huracanados, marejadas ciclónicas e inundaciones catastróficas.

Al momento de la publicación del ARC 2025, las comunidades de toda la región aún estaban evaluando los daños y si muchos podrán regresar a sus comunidades.

Esta tormenta, posterior al ex-tifón Merbok en 2022, que causó extensos daños en el oeste de Alaska, ofrece un sombrío panorama de los riesgos que enfrentan muchas comunidades costeras en un Ártico en calentamiento.

«… y sin infraestructura resiliente al clima ni capacidades adecuadas de respuesta ante desastres (ANTHC 2024)», señala el informe.

Proyecciones

Las proyecciones indican que el Ártico podría experimentar su primer verano con prácticamente ausencia de hielo marino para 2040, o incluso antes.

Además, este deshielo intensifica el calentamiento global, porque al disminuir su área, se libera el océano, que es más oscuro que el hielo y refleja menos energía solar mientras absorbe más.