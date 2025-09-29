Arrolla tren a autobús en Guanajuato: 5 fallecidos por imprudencia

El accidente ocurrió el sábado 27 de septiembre, en la comunidad de La Nopalera. Dos de los heridos fueron trasladados en estado crítico

Regeneración, 29 de septiembre 2025– Un tren de carga, propiedad de la empresa Canadian Pacific Kansas City de México, embistió a un autobús de pasajeros en Comonfort, Guanajuato. Dejó como saldo al menos cinco personas sin vida y varios lesionados.

Accidente

El accidente se registró alrededor de las 9:00 de la mañana del sábado, en su intersección con las vías del ferrocarril rumbo a la comunidad de San Pedro.

Reportes preliminares refieren que el chofer del autobús de pasajeros quiso ganarle el paso al tren.

Pero no lo logró: el camión fue impactado en la parte lateral del lado contrario al conductor.

El autobús fue arrollado durante varios metros adelante del cruce ferroviario, hasta que el maquinista logró detener el tren de carga que transportaba contenedores.

Se sabe que el autobús pertenece a la línea ‘Morados’, la cual presta el servicio de transporte público en la zona rural de Comonfort.

Reacción

Luego de la alerta sobre el accidente, cuerpos de seguridad, emergencias médicas y elementos de Protección Civil…

…se trasladaron al lugar de los hechos para atender a las víctimas y coordinar las labores necesarias.

En el sitio, paramédicos revisaron a las personas afectadas y confirmaron que cinco de ellas lamentablemente perdieron la vida.

Esto, al quedar prensadas entre los fierros retorcidos del autobús de pasajeros.

La Dirección de Protección Civil informó que cuatro de los heridos trasladados en condiciones graves de salud a hospitales de Comonfort, San Miguel de Allende y Celaya.

¿Quiénes son los heridos?

Protección Civil informó que Ana Rocio Rodríguez Vázquez, de 22 años, trasladada al Hospital General de Celaya, en código rojo.

Gladis Berenice López Bustos, de 20 años, trasladada al Hospital General de San Miguel Allende en código rojo.

En este mismo hospital, ingresada Mari Cruz Orduña Marquez, de 24 años, en código amarillo.

Fátima Mendoza Reyes, de 23 años, trasladada al Hospital Comunitario de Comonfort, en código amarillo.

Víctimas fatales

La Dirección de Protección Civil de Comonfort informó que las víctimas fatales de este accidente son cuatro mujeres (entre ellas una de la tercera edad) y un hombre adulto mayor.

La institución difundió una publicación en sus redes sociales solicitando el apoyo de la ciudadanía para ubicar a los familiares de las cinco víctimas fatales.

A través de un comunicado, el gobierno municipal de Comonfort, lamentó los hechos.

Anunció que ya están colaborando para dar atención y apoyo a los familiares de los lesionados y de las víctimas fatales.

Las autoridades también informaron que la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City de México, está al tanto del seguimiento del suceso.

“De igual forma, la empresa CPKC de México ya estableció contacto con el Gobierno Municipal.

Se encuentra colaborando con los cuerpos de emergencia para dar seguimiento a las acciones correspondientes”, indicó la autoridad.

Llamado

“El Gobierno Municipal hace un llamado firme y respetuoso a conductores y transeúntes que circulan en las zonas de cruce ferroviario…

…a no hacer caso omiso a los señalamientos de seguridad y a cumplir con la orden de alto total, recordando que estas medidas existen para prevenir tragedias como la ocurrida.

“El Gobierno Municipal de Comonfort expresa su solidaridad con las familias afectadas.

Reitera su compromiso de brindar acompañamiento y apoyo en este difícil momento”, indicaron las autoridades locales.