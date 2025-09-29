Juez ordena a Salinas Pliego desistirse de demandas en México

Juez Gardepeh señala que deuda de 2017 de TV Azteca es de jurisdicción de Nueva York. Son 580 millones de dólares el reclamo a Salinas Pliego

Regeneración, 29 de septiembre de 2025. En redes destacan que un juez federal en Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, desistirse de las demandas que promovió en México en 2022.

Y con las que evitó el pago de un bono de deuda que ya asciende a 580 millones de dólares a acreedores estadounidenses.

Pliego

Por otra parte, se destaca que la resolución, dictada el pasado 22 de septiembre por Gardephe, subraya que cuando se emitió la deuda en 2017 la televisora aceptó someterse “única y exclusivamente” a la jurisdicción de las cortes de Nueva York.

Un juez de Nueva York ordenó a Ricardo Salinas Pliego retirar las demandas que interpuso en México para evadir el pago de un bono de deuda por 580 millones de dólares.



La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el Gobierno no lo defenderá y que el empresario… pic.twitter.com/3aUkMUPWlk — JUCA Noticias (@JucaNoticias) September 29, 2025

Sin embargo, en julio y septiembre de 2022, TV Azteca interpuso recursos ante jueces civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Las cuales, le concedieron suspensiones para dejar de pagar, argumentando primero los efectos de la pandemia de Covid-19. Dichas medidas aún se mantienen vigentes.

E incluso portales destacan que el juez capitalino Miguel Ángel Robles es señalado por favorecer de manera reiterada a las empresas de Salinas Pliego.

Acatar

Por otra parte, se indica que en la resolución de no acatar la orden estadounidense, TV Azteca podría enfrentar multas u órdenes de arresto contra sus principales ejecutivos.

Como se sabe, antes el propio Salinas Pliego, fue sancionado por desacatar un fallo de la Corte Suprema de Nueva York que lo condenó a pagar 20 millones de dólares a AT&T.

“Esta Corte tiene jurisdicción exclusiva sobre demandas derivadas de la emisión de deuda…»

«.., y las demandas iniciadas por TV Azteca en México violan la política pública de Estados Unidos de vigilar rigurosamente que se respeten las cláusulas de selección de foro”.

Si le debes a @ElektraMx o a @BancoAzteca solo debes decirle al cobrador que tienes profundos desacuerdos con Ricardo Salinas Pliego y que te han mencionado varias veces por teléfono, pero que eso te fortalece. Después pides mesa de diálogo.

Así se lee en la resolución.

Litigios

Al tiempo que se destaca que seis de las subsidiarias de Tv Azteca están constituidas bajo las leyes de Estados Unidos.

Además, en este caso la demanda en Nueva York está encabezada por The Bank of New York Mellon y apunta como responsables de pago a Tv Azteca y a 34 de sus filiales involucradas.

Lo anterior, como garantía en la emisión de 400 millones de dólares en deuda, que de acuerdo con algunos de los bonos a los que le debe, ya supera los 500 millones.

Así, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se indicó que los acreedores de Tv Azteca han resentido un “daño irreparable” al tener que litigar sus deudas en los tribunales mexicanos.

🚨 ESTAS BUENAS NOTICIAS NO LAS VERÁS EN TV AZTECA



Muestra @ivan_escalante de Profeco como Finabien se consolida como la mejor remesadora para que nuestros paisanos envien su dinero a México con lo que deja muy atrás la remesadora de Salinas Pliego que ya ni… pic.twitter.com/lWKC1PLWKM — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 29, 2025

Esto es, fuera de la jurisdicción que de inicio contiene el contrato.

Sentencia

“Al solicitar la orden judicial en México, el demandado incumplió la cláusula de selección de foro del Acuerdo…»

«…, que establece de manera inequívoca que ‘la Corte Suprema del Estado de Nueva York, el Condado de Nueva York…»

«… y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York’ son los foros exclusivos para ‘cualquier acción o procedimiento legal que surja de o en relación con este Acuerdo’”.

Así dice la resolución de Nueva York.

Ojalá que Salinas Pliego siguiera los sabios consejos de Salinas Pliego. #YaPagaCabrón

Apremio

Cabe destacar que el juez ordena retirar la demandas en México so pena corporal.

«…tomar todas las medidas necesarias, de inmediato, para que se desestimen las acciones mexicanas pendientes.»

«….Si las acciones de los demandados no llegan a un retiro total o desistimiento de las dos demandas mexicanas pendientes…»

Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente priista Carlos Salinas y señalado por vínculos con el narcotráfico, le otorgó un multimillonario "préstamo" de 29 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego para hacerse de TV Azteca.

La gran incógnita sigue abierta: ¿acaso…



La gran incógnita sigue abierta: ¿acaso… pic.twitter.com/uwsMzft74x — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸 (@Hans2412) September 28, 2025

«…, no cumplirán con la orden del Tribunal que acompaña a esta opinión y estarán sujetos a sanciones por desacato”.

Datos

Por otra parte, se indica que la emisión de bonos en 2017 equivalía a 400 millones de dólares de los cuales Salinas Pliego pidió tregua para abonar a sus obligaciones por la pandemia del Covid.