Despiden a Marina Barceló, española que se enamoró del circo

Marina Barceló de 27 años cayó durante una rutina con trapecio en Alemania. Circo y autoridades lamentaron el accidente

Regeneración, 29 de septiembre 2025– Una acróbata española originaria de Mallorca, de 27 años, falleció durante una actuación en la ciudad de Bautzen, Alemania. La artista, identificada como Marina Barceló sufrió una caída desde unos cinco metros de altura en el trapecio.

El accidente

Según confirmó el portavoz de la Policía local, Stefan Heiduck, Marina perdió la vida en el acto.En hechos ocurridos por la tarde del sábado 27 de septiembre.

Y donde el accidente ocurrió ante la mirada atónita de cerca de cien espectadores que se encontraban dentro de la carpa del Circo Paul Busch.

La tragedia provocó una inmediata suspensión del espectáculo y una fuerte conmoción entre el público, especialmente entre los niños presentes.

«Es importante ayudar a los niños antes de que se genere un trauma», declaró Heiduck, tras anunciar la habilitación de líneas telefónicas de apoyo psicológico para los asistentes.

Trayectoria

Marina B. se dedicaba al circo desde 2018 y había trabajado en España, Andorra, Polonia y, recientemente, en Alemania, donde residía de forma permanente.

Su muerte ha generado reacciones de pesar tanto en la comunidad circense como entre autoridades locales.

El presidente de la Asociación Alemana de Circos, Ralf Huppertz, lamentó profundamente el hecho y recordó que:

«Los acróbatas asumen riesgos que ellos mismos calculan y evalúan. La mujer debió de tener muy mala suerte o caer sobre un obstáculo».

Por su parte, el alcalde de Bautzen, Karsten Vogt, expresó públicamente su pésame:

«En nombre de la ciudad, expreso mi más sincero pésame a los familiares y allegados. Nuestros pensamientos están con todos los afectados por este grave accidente».

Investigación

La Policía alemana ha catalogado el suceso como un accidente laboral.

Por el momento, no se han encontrado indicios de negligencia ajena ni fallos técnicos en el equipo utilizado.

La investigación sigue abierta, pero las primeras hipótesis descartan responsabilidad penal.

El circo había estrenado función el viernes y tenía previstas más representaciones durante la semana, aunque ahora se prevé que las actividades sean canceladas y la carpa desmontada.