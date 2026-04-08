Apple cumple 50 años, entre el poder económico y polémicas

La empresa Apple Inc. pasó de la insolvencia a dominar el sector tecnológico mundial entre innovación, diseño y poder global

Regeneración, 7 de abril 2026– La trayectoria de Apple Inc. es una de las transformaciones más impactantes en el ámbito empresarial actual, sirviendo como modelo e inspiración para otras empresas emergentes que buscan establecerse en Silicon Valley.

Apple cumplió 50 años desde su fundación en un garaje de San Francisco, marcando la historia de la tecnología con productos que transformaron la vida cotidiana. pic.twitter.com/A5xxtjhgPG — Radio Illimani – Red Patria Nueva (@PatriaNuevaFM) April 7, 2026

Inicio

Creada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne en un garaje de California, la firma lanzó las bases de la computación personal con el Apple I.

Solo ocho años después, la aparición del Macintosh cambió la dinámica entre las personas y las máquinas.

No obstante, el inicio de su ascenso no estuvo libre de problemas. En 1985, debido a conflictos internos, Jobs fue expulsado de la empresa.

Durante los años 90, Apple perdió su competitividad frente a Microsoft, tomó decisiones poco acertadas y estuvo muy cerca de la quiebra.

Retorno

El cambio decisivo ocurrió en 1997 con el retorno de Jobs. Bajo su dirección, la empresa simplificó su oferta y se centró en el diseño como su sello distintivo.

El iMac, que se lanzó en 1998, representó esta nueva fase y recuperó la confianza del consumidor.

La afirmación de Apple como una potencia global se materializó en el siglo XXI.

El iPod e iTunes

En 2001, el iPod y la plataforma iTunes revolucionaron el sector musical al presentar un modelo digital que era accesible y masivo.

Sin embargo, el cambio más significativo tuvo lugar en 2007 con la introducción del iPhone.

Este dispositivo dio origen a una economía centrada en aplicaciones, gracias a la creación de la App Store en 2008.

Desde su lanzamiento, Apple ha comercializado alrededor de 3,000 millones de iPhones, generando ingresos que se estiman en más de 2,3 billones de dólares.

Analistas

Los analistas del área lo ven como el artículo de electrónica de consumo más destacado en la historia.

Transformó el teléfono en una herramienta esencial para la vida diaria y en un símbolo internacional de prestigio.

Esto se debe a que las aplicaciones están cada vez más conectadas con las actividades cotidianas de los usuarios.

Durante los años 2010, Apple afirmó su liderazgo.

Billón de dólares

En 2018, se convirtió en la primera compañía en lograr un valor de mercado de un billón de dólares, y después superó esa cifra en diversas ocasiones.

No obstante, las tensiones en el comercio y el crecimiento de competidores como Huawei han llevado a Apple a producir en India y Vietnam.

El trayecto de Apple también ha estado lleno de polémicas.

Como cuando recibió una avalancha de críticas por la exclusividad de su cargador ‘lightning’, lo que llegó al Parlamento Europeo.

Legislación

Se estableció una legislación que obligó a la empresa a crear cables de conexión tipo C, similares a los de Android.

A esto también se sumaron interrogantes sobre las condiciones laborales en proveedores como Foxconn.

A sus 50 años, Apple todavía ocupa un lugar privilegiado en el sector tecnológico.

Con una gran cantidad de usuarios en todo el mundo y productos que generan una lealtad casi comparable a lo que los analistas llaman un “culto de marca”.