Tanda de 70 nuevas denuncias contra Cabeza de Vaca, 14 penales

Prianista impune – Bendito Dios ya se fue Norma Piña- Cabeza de Vaca acusado de adjudicación ilícita de obra de Salud por 343 millones

Regeneración, 30 de agosto de 2025 . Un total de 70 denuncias, de las cuales 14 son de carácter penal, fueron presentadas por la Secretaría de Salud de Tamaulipas, en contra del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca .

Además, las denuncias incluyen a diversos exfuncionarios de su administración, por presunta adjudicación ilícita de contratos de obra pública.

Mismas que representan un quebranto al erario superior a los 343 millones de pesos, ligados a las empresas de los hermanos Carmona.

Cabeza

«Se estima un quebranto aproximado de 343 millones 966 mil pesos; esas cantidades de dinero fueron pagadas a dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona»

«…, en donde las empresas que fueron beneficiadas son Grupo Industrial Perma, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Vega”.

Así precisó en conferencia de prensa, el director jurídico y apoderado legal de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Iván Saldaña Magaña.

Cabe resaltar que Saldaña se presentó ante los medios de comunicación acompañado por el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Pedraza.

Desde luego, la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, Saldaña.

Los cuales detallaron que las denuncias, ya están debidamente presentadas.

Y es que los ilícitos detectados incluyen el uso indebido de atribuciones y facultades, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Vaca rata

Por otra parte, se precisa que los acusados son el exgobernador Cabeza de Vaca y su exsecretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa.

El entonces subsecretario de Planeación de Salud, Horacio García Rojas Guerra incluido junto con el subsecretario de Administración y Finanzas, Alejandro Aguilar Poegner.

Además, de Román Castillo Airola, exdirector de Compras de la Secretaría de Administración, figuran entre los imputados en el caso.

“El común denominador de estos actos es el hecho de que, durante el ejercicio fiscal 2017 y 2018, se celebraron diversos contratos de prestación de servicios…»

«.., a través de los cuales dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona se convirtieron en proveedores de mantenimiento a diversos hospitales de la entidad en la pasada administración estatal”.

Modus operandi

El Secretario explicó también que el modus operandi consistió en que dichas empresas se asociaron con exfuncionarios estatales.

Esto para “hacer contrataciones por el monto de los 500 millones de pesos».

De los cuales, «por alguna situación especial y de forma rara y sospechosa, se dejó de cubrir la cantidad de 157 millones de pesos…»

«… sin que hasta la fecha se encuentre dato o indicio alguno de que dichos proveedores hayan ejercido alguna acción legal en contra de dicha falta de pago”.

Detalles

Por otra parte, los funcionarios abundaron que se ha tenido la colaboración de personas que laboraron en la pasada administración estatal.

Sin embargo, el director jurídico de la Secretaría de Salud enfatizó que no se trata de una persecución política.

Esto es, sino de “poner a la luz del conocimiento de la ciudadanía los hechos que se han presentado y que han dañado las finanzas del Gobierno del Estado».

Desde luego «en menoscabo de los servicios de salud de Tamaulipas”.

Ahora si, el pueblo entero espera que los nuevos jueces se luzcan haciendo justicia, señala el Vox Populi.